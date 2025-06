video suggerito

Enrico Mentana: "Guardo Belve, tra me e Francesca Fagnani c'è una sana concorrenza. L'Inter? Una catastrofe" In un'intervista Enrico Mentana svela cosa pensa del programma Belve e parla del rapporto con Francesca Fagnani. Sui social, intanto, commenta la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League.

A cura di Daniela Seclì

Enrico Mentana è da anni legato sentimentalmente a Francesca Fagnani. In un'intervista rilasciata in questi giorni, ha detto la sua su Belve e sul rapporto con la sua compagna. Sui social, intanto, ha espresso la sua delusione per come è andata la finale di Champions League con l'Inter travolta dal Paris Saint-Germain per 5 – 0.

Enrico Mentana, cosa pensa di Belve e il rapporto con Francesca Fagnani

Enrico Mentana ha rilasciato un'intervista a Maria Volpe per Il Corriere della Sera. Il direttore del telegiornale di La7 ha svelato cosa pensa del programma Belve, condotto dalla sua compagna Francesca Fagnani: "Lo guardo sì. Se sono severo nel giudizio? No non potrei mai essere severo. È una formula molto riuscita e lei si impegna tanto". Ha aggiunto di non dare alcun consiglio alla giornalista:

Assolutamente no. Grande rispetto per la mia compagna. Lei ha sicuramente più di me la sintonia con un pubblico molto ampio che è diverso dal mio. E poi quando si vive in una coppia sanamente concorrenziale è bene che ognuno faccia il suo, senza interferenze.

La delusione per la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League

Il sogno dell'Inter di vincere la Champions League si è infranto contro uno spietato 5 – 0 contro il Paris Saint-Germain. Enrico Mentana, noto tifoso interista, ha affidato la sua delusione a un post pubblicato su Instagram: "Onore ai trionfatori della Champions 2025. Non ci hanno battuti, ci hanno travolti dal primo all'ultimo minuto, con un gioco superiore, una determinazione superiore, una classe superiore". E ha continuato:

L'Inter finisce nel peggiore dei modi una cavalcata europea che è stata esaltante. Sarebbe da stupidi nascondere la catastrofe di ieri sera, sarebbe da stupidi dimenticare come siamo arrivati a contenderci la Coppa col Psg. Come sempre in questi casi abbiamo reso felice chi vive delle sconfitte altrui, e ci siamo sentiti ancora più uniti a chi ha la nostra stessa passione e i nostri stessi colori. Ai secondi dedico un abbraccio, ai primi il tasto "disattiva i commenti", per togliere questo spazio alla loro schadenfreude.