Caterina Balivo e gli addobbi natalizi mancanti a La volta buona, a Fanpage.it disse: “Si vede che la tv non ha soldi”

In merito alla spiegazione data da Caterina Balivo sugli addobbi di Natale mancanti nello studio de La volta buona, riportiamo all’attenzione alcune dichiarazioni che di recente aveva fatto a Fanpage.it: “Si vede che mancano i soldi, per questo ci sono così tanti talk di cronaca. I programmi belli sono quelli che possono permetterselo”.

Caterina Balivo ha risposto apertamente sui social a chi le chiedeva come mai nello studio de La volta buona mancassero le decorazioni natalizie. "Non ci sono soldi, così mi ha detto il capo autore. E non posso portare il mio", con queste parole ha aperto un piccolo caso sulle condizioni che vive il piccolo schermo oggi. Argomento del quale parlò a lungo a Fanpage.it in una lunga intervista.

La conduttrice della pomeridiana Rai di recente è stata ospite della nostra redazione di Roma e lì ha aperto a una riflessione sulle condizioni di salute della tv di oggi: "Si vede che mancano i soldi, non si spiegherebbero altrimenti tanti talk sui casi di cronaca, anche con pseudo politici, quelli di un tempo, per coprire le poltrone in studio. Non costano, non tutti sono pagati per parlare di persone che non ci sono più o di fatti di attualità o di politica, il budget è molto basso. I programmi belli sono quelli che possono permetterselo".

Pare che l'occhio sull'argomento sia il medesimo ed è probabile l'abbia mossa nel dare quelle risposte agli utenti di X, sollevando nuovamente la questione su quanto la sostenibilità di un programma passi anche attraverso la sua valorizzazione.

Ballando con le stelle, Tale e quale show, Tu sì que vales, This is me, sono solo alcuni dei titoli che citò per spiegare ancora meglio quali trasmissioni avevano una struttura solida alle spalle e un budget più elevato. Certo è che si sta parlando di addobbi natalizi in uno studio Rai della rete ammiraglia, qualcosa che, a sensazione, dovrebbe risultare tra le voci di spesa date per scontate. Eppure non è così, o almeno non ancora. Balivo non si è più espressa e sembra evidente non voglia tornare sulla questione. A supporto, però, quelle parole rilasciate a fanpage.it oggi si allineano al contesto e sembrano completarlo.