Micol Incorvaia svela: “Mia sorella Clizia mi ha bloccato su Whatsapp per tre mesi”, il motivo del gesto

Micol Incorvaia ricorda una lite avuta in passato con la sorella Clizia che spinse quest’ultima a bloccarla su Whatsapp. Poi, la gaffe di Caterina Balivo.
A cura di Daniela Seclì
Tra sorelle può succedere di litigare. Ne sanno qualcosa Clizia e Micol Incorvaia. Le due influencer ne hanno parlato nel corso della puntata de La volta buona trasmessa giovedì 4 dicembre. Nel salottino di Caterina Balivo hanno ricordato quella volta che Clizia bloccò Micol su Whatsapp e non le scrisse più per ben tre mesi. Il motivo del gesto, come spesso accade, era una sciocchezza.

Perché Clizia Incorvaia ha bloccato la sorella Micol su Whatsapp. Tutto ha avuto inizio da un banale battibecco tra sorelle. Clizia, quando usa Whatsapp, ha l'abitudine di premere "invio" dopo ogni parola che compone un messaggio. Questo implica che per esprimere un semplice concetto, invii più messaggi consecutivi. Micol ha spiegato: "Lei ha questa cosa meravigliosa di esprimere un concetto, uno solo, in dieci messaggi". Clizia, con un certo orgoglio, ha confermato: "Io scrivo in ogni messaggio una parola".

A lungo andare, Micol Incorvaia ha perso la pazienza e ha fatto presente alla sorella che il suo modo di messaggiare poteva risultare fastidioso: "Ti prego, se mi devi dire una cosa dimmela tutta in una volta". Clizia ha ricordato divertita: "Soffriva questa cosa, mi diceva: ‘Ma tu sei pazza, non puoi mandare un messaggio per ogni parola'". E Micol ha svelato come andò a finire:

La sua risposta è stata: "Questo è il mio stile" e mi ha bloccata. Bloccata per tre mesi, ci siamo incontrate al compleanno di mio padre a Lampedusa.

La gaffe di Caterina Balivo. La conduttrice, nel sentire quest'ultima frase di Micol Incorvaia, le ha chiesto: "È solo tuo padre? Avete papà diversi". L'influencer è scoppiata a ridere: "Ho detto ‘mio padre' per dire". Anche a Clizia è scappato un sorriso: "Abbiamo lo stesso papà, anche il tuo fa l'imprenditore?". La conduttrice, divertita dal suo errore, ha concluso: "Scusate, la mia non era una battuta. Dato che hanno 13 anni di differenza, ho pensato fosse un'altra famiglia".

