I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi

A Viale Mazzini le bocce sono ormai fermissime. Il puzzle del daytime estivo di Rai1 è in via di completamento e, come anticipato da Hit su Affari Italiani, la sorpresa vera arriva nel pomeriggio della rete. Niente conduzione in rosa per Estate in Diretta, diversamente dalle indiscrezioni fin qui trapelate che volevano due giornaliste al timone del format: a fare coppia con Emma D’Aquino non ci sarà una collega del tg, ma Flavio Montrucchio. Il conduttore ha scalzato all'ultimo la concorrenza di Valentina Bisti e tornerà in onda in una fascia pregiata del palinsesto Rai a partire dal prossimo 29 giugno. L'edizione standard de La vita in diretta con Alberto Matano, invece, saluterà il pubblico per la pausa estiva a partire dal 26 giugno.

Non si allunga il Bar Centrale di Elisa Isoardi

Non festeggia, invece, Elisa Isoardi. Nonostante i buoni segnali del sabato pomeriggio in termini di ascolti, il suo Bar Centrale non traslocherà nella striscia quotidiana delle 14:00 al posto de La volta buona. A motivare il tramonto definitivo dell’idea di allargare lo spazio concesso al format sarebbe stata una questione di portafoglio, stando a quanto scrive Libero. La Rai avrebbe tirato il freno a mano per mancanza di budget, preferendo tappare il buco lasciato da Caterina Balivo con le più economiche repliche di una soap.

Come cambia il daytime mattutino di Rai1 in estate

Spostandoci al mattino, vince la linea della continuità ma con qualche faccia nuova. Alessandro Greco e Carolina Rey restano saldi al timone di Unomattina Estate, quest'anno però con il supporto giornalistico di Paola Cervelli (in arrivo dal Tg1). Cambio della guardia invece per la versione News del programma: con Tiberio Timperi e Maria Soave che vanno in vacanza, la palla passa a Greta Mauro e al giornalista Gianpiero Scarpati.