Enrica Bonaccorti: “Ho divorziato dopo due anni di matrimonio, lui è uscito di casa e non è più tornato”

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata de La Volta Buona di lunedì 9 giugno è stata Enrica Bonaccorti. La giornalista ha raccontato di aver divorziato giovanissima dopo due anni di matrimonio. Nel suo racconto il nome del marito non è mai esplicitato, ma durante l'ospitata da Caterina Balivo, la conduttrice tv si è lasciata andare ad alcune considerazioni in merito ai matrimoni che si concludono lasciando, però, cicatrici significative.

Enrica Bonaccorti parla del suo matrimonio e del divorzio

Lo ha raccontato senza troppi giri di parole Enrica Bonaccorti, spiegando che il suo matrimonio è durato poco e che, col senno di poi, non è stata colpa né sua né dell'allora marito, che con molta probabilità dovrebbe essere il regista Daniele Pettinari, da cui la giornalista ha avuto la figlia Veridiana:

Ho divorziato dopo 2 anni, lui è uscito e non è più tornato.Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Tanta fantasia… tante bugie.

A questo, poi, si aggiunge un altro episodio che per lei è stato traumatizzante, lo sfratto da quella che sarebbe dovuta essere la casa del marito: "Siamo andati a vivere insieme a casa di mia madre perché lui mi aveva mentito". Dopo il divorzio, però, la conduttrice tv dichiara di non aver mai avuto l'aiuto economico di cui avrebbe potuto avere bisogno: "Non mi ha mai mantenuto nessuno. Perché? Perché sono una cretina! Tutte sposate con miliardari e io no".

Infine, condividendo con gli altri ospiti alcuni ricordi del suo matrimonio, Enrica Bonaccorti ammette di non avere alcuna foto di quel momento e, poi, aggiunge anche un altro particolare relativo all'abito da lei indossato: "Ho buttato il mio vestito da sposa, ho conservato solo la cintura rossa, avevo una giacchetta bianca con dei bottoni dalla stessa trama della cinta".