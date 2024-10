video suggerito

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione: “Entrambi single e c’è il ritorno di fiamma” Secondo una serie di indiscrezioni, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbero tornati a frequentarsi. I due conduttori Rai, che avrebbero vissuto un flirt qualche anno fa (secondo quanto lasciato intendere da Belén Rodriguez), sono entrambi single. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbero tornati a frequentarsi in gran segreto. Lo sostiene Diva e Donna secondo cui tra i due volti Rai, entrambi single da tempo, sarebbe in corso un ritorno di fiamma. Tutto tace sul fronte dei diretti protagonisti di questa vicenda che, tuttavia, nemmeno in passato avevano confermato il loro flirt. A lasciare intendere che tra loro fosse accaduto qualcosa era stata Belén Rodriguez, ex moglie del nuovo presentatore di Affari Tuoi.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi insieme a Tale e Quale Show

“De Martino e Marcuzzi. Sei anni fa Stefano tradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c'è il ritorno di fiamma”, recita l’indiscrezione pubblicata sul noto settimanale. Non esisterebbe, tuttavia, alcuna foto a sostegno di questa tesi. L’ultimo incontro avvenuto in pubblico tra i due risale a qualche settimana fa quando Stefano ha partecipato in qualità di giurato speciale a una puntata di Tale e Quale Show, il format condotto da Carlo Conti che, a partire da quest’anno, vanta in giuria proprio Marcuzzi in sostituzione di Loretta Goggi. Di fronte alle telecamere, però, i due non hanno dato segno di custodire un’intesa speciale. Al contrario, secondo Dagospia, “Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo”.

La conferma di Belén Rodriguez

Era stata Belén Rodriguez, qualche mese fa, a dare corpo e sostanza alle indiscrezioni che volevano Stefano vicino ad Alessia. La showgirl, che a breve ripartirà da Discovery con due nuovi programmi, rispose via Instagram al commento di una utente che le chiedeva se la storia tra il suo ex marito e Marcuzzi fosse vera. “Confermo”, scrisse Belén, sganciando una clamorosa bomba con una sola parola. A quelle accuse, Alessia e Stefano non hanno mai replicato.