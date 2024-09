video suggerito

Alessia Marcuzzi e De Martino a Tale e Quale, imbarazzo nel backstage: “Non si sono rivolti la parola” Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si sono rivisti durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024, alla quale hanno partecipato entrambi come giudici. Tra loro, secondo Dagospia, i rapporti sarebbero freddi dopo le voci di un presunto flirt dei mesi scorsi: “Dietro le quinte non si sono rivolti la parola, un saluto gelido”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi insieme a Tale e Quale Show 2024. Dopo i recenti gossip che li hanno coinvolti e secondo cui avrebbero avuto un flirt, il conduttore di Affari Tuoi e la conduttrice si ritrovati insieme in giura nello show di Rai1, condotto da Carlo Conti e andato in onda venerdì 20 settembre. Stando a quanto racconta Dagospia, tra loro i rapporti sarebbero inesistenti, tanto da negarsi addirittura il saluto.

"Imbarazzo" tra De Martino e Marcuzzi a Tale e Quale Show 2024

Alessia Marcuzzi è una presenza fissa in questa edizione di Tale e Quale Show, dal momento che ha preso il posto di Loretta Goggi in giuria. Stefano De Martino, invece, è stato quarto giudice d'eccezione solo nella prima puntata, andata in onda venerdì 20 settembre. I due ‘presunti amanti' si sono così ritrovati insieme dopo che, nei mesi scorsi, i gossip sul loro conto si sono diffusi sempre di più. A confermare che tra loro fosse successo qualcosa era stata proprio Belen Rodriguez (ex di De Martino), in seguito alle continue smentite dei diretti interessati.

Oggi però i rapporti tra De Martino e Marcuzzi sarebbero tutt'altro che intimi: secondo Dagospia, quando si sono incontrati nel backstage del programma di Rai1, si sono quasi del tutto ignorati e a malapena salutati. "Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo", racconta il sito di Roberto D'Agostino.

Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

L'indiscrezione di un presunto flirt tra De Martino e Marcuzzi era stata lanciata per la prima volta proprio da Dagospia, che nel 2020 scriveva: "C‘è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino – Belén e la crisi Marcuzzi – Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi". I diretti interessati avevano però prontamente smentito, così come la stessa Belen. Tuttavia, la showgirl argentina è tornata di recente ad affrontare l'argomento, confermando il tradimento dell'ex compagno con la conduttrice. Ad alimentare le voci anche il fatto che De Martino- Marcuzzi fossero seduti vicini durante la presentazione Rai. Nessun commento ulteriore, ma pare che oggi siano del tutto lontani.