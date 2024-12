Vita privata di Elisabetta Canalis: da Vieri e Clooney al matrimonio con Brian Perri e la storia con Cimpenau

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Storie importanti, brevi flirt e un matrimonio hanno segnato la vita sentimentale di Elisabetta Canalis. La showgirl, ex velina di Striscia La Notizia, è finita più volte al centro di gossip per via degli uomini che hanno fatto parte del suo passato, dal calciatore Christian Vieri al noto attore George Clooney. Nel 2014 è convolata a nozze con il chirurgo americano Brian Perri, con cui un anno dopo ha avuto la figlia Skyler Eva. Oggi è felice al fianco dello sportivo Georgian Cimpenau, che frequenta da più di un anno.

La relazione con Christian Vieri

Agli inizi degli Anni Duemila Elisabetta Canalis ha avuto una relazione durata circa cinque anni con il calciatore Christian Vieri, conosciuto come Bobo. Per diverso tempo i due sono stati al centro della cronaca rosa per via della loro storia, che però nasconde alcuni lati inediti. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, nella puntata in onda martedì 3 dicembre, la showgirl ha infatti raccontato per la prima volta: "Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto questa storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche".

La storia con George Clooney

Elisabetta Canalis e George Clooney

Dal 2009 al 2011 Elisabetta Canalis è stata al centro dei gossip per via della sua relazione con il divo George Cloneey. I due sono stati una coppia per circa due anni e in quel periodo la showgirl era una presenza fissa al suo fianco, accompagnandolo in ogni occasione importante, come i red carpet in occasione dei Festival del Cinema. Tuttavia, c'era anche chi pensava che il loro amore fosse solamente una finzione e che addirittura dietro fosse stato firmato una sorta di contratto. "È una stronzata. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato", ha raccontato l'ex velina a Belve nella puntata in onda martedì 3 dicembre.

Il flirt con Maccio Capatonda

Nel 2013 il nome di Elisabetta Canalis è stato accostato a quello di Maccio Capatonda: la showgirl e il comico hanno avuto un flirt estivo piuttosto chiacchierato. I due sono stati più volte avvistati dai paparazzi e i loro scatti insieme hanno riempito le pagine dei settimanali, tra baci e fughe d'amore. La scintilla però si sarebbe spenta poco dopo, tanto che nel settembre dello scorso hanno avrebbero già interrotto la conoscenza.

Il matrimonio finito con il chirurgo Brian Perri e la nascita della figlia Skyler Eva

Elisabetta Canalis, la figlia Skyler Eva e l'ex marito Brian Perri

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2012 durante un party di Halloween. Due anni dopo, nel 2014, sono convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che la stessa showgirl per amore ha deciso di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti. A Los Angeles è diventata mamma per la prima volta: nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. Nel febbraio del 2023 il loro amore è però arrivato al capolinea e qualche mese dopo hanno ufficializzato il divorzio per "differenze inconciliabili e insanabili", trovando un accordo per l'affidamento della figlia.

Il nuovo fidanzamento con Georgian Cimpenau

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpenau

In contemporanea con le indiscrezioni sulla fine del matrimonio, cominciavano a circolare anche quelle che vedevano Canalis al centro di un flirt Georgian Cimpeanu, suo allenatore di kickboxing, sport che pratica da tempo. "Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo", ha raccontato lo sportivo al settimanale Gente a proposito del loro primo incontro. Il sentimento è infatti nato con il passare del tempo e si è consolidato sempre di più, tanto che ora vivono il loro amore alla luce del sole e lui è disposto a trasferirsi negli Stati Uniti per starle accanto, nonostante il costo della vita.