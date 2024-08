video suggerito

Georgian Cimpeanu, fidanzato di Elisabetta Canalis, sui prezzi a Los Angeles: "50 dollari il barbiere, 10 un gelato" Deciso a traferirsi negli Stati Uniti per stare vicino alla fidanzata Elisabetta Canalis, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu si dice sconvolto dai prezzi a Los Angeles: "C'è qualcosa che non si paga in questo ca*** di paese?".

A cura di Stefania Rocco

Georgian Cimpeanu, personal trainer, due volte campione del mondo di kickboxing e fidanzato di Elisabetta Canalis, ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti. Lo sportivo, di origini rumene, è nato e cresciuto in Italia ma ha deciso di spostarsi a Los Angeles per amore. Canalis, con la quale fa coppia fissa da circa due anni, aveva già chiarito che non avrebbe lasciato Los Angeles per amore della figlia Skyler che nella città degli angeli ha i suoi affetti e le sue abitudini. Anche per questo motivo, Cimpeanu ha deciso di fare il grande passo e via social sta documentando i primi giorni di questa nuova avventura americana. Con qualche perplessità: l’eccessivo costo della vita contro il quale sia è dovuto scontrare una volta sbarcato in America.

Il fidanzato di Elisabetta Canalis: “C’è qualcosa che non si paga in questo ca**o di paese?”

La prima disavventura nella quale Georgian Cimpeanu è incappato al suo arrivo negli States è arrivata con il taglio di capelli chiesto a un parrucchiere locale. Dopo avere chiamato per conoscere i costi e avere compreso che la prestazione gli sarebbe costata 50 dollari, Georgian ha accettato di raggiungere il salone ma una volta tornato a casa è inorridito di fronte allo specchio: “Avevo chiesto un taglio e mi sono ritrovato un buco”. Quindi un appello agli hair stylist italiani: “Vi prego, se siete un minimo bravi venite a lavorare qua. Non ne capiscono niente, guadagnereste milioni”.

La vita americana di Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Sempre su TikTok, Georgian ha raccontato che i prezzi a Los Angeles lo avrebbero spiazzato. È stata Elisabetta, con lui nel video, a invitarlo a condividere le sue prime impressioni: “Oggi è una giornata importante perché Georgian ha deciso di diventare come un americano a livello burocratico, infatti, dopo che abbiamo fatto il social security number, siamo andati in banca per aprire un conto e poi siamo andati a prendere un contratto telefonico”. Ma i contratti telefonici americani, spiega Georgian, non costano quanto in Italia: “In Italia con una cifra tra 7 e 12 euro hai tutto illimitato. Qui un contratto costa 75 dollari al mese”. Stesso discorso per il cibo: “Due palline di gelato 10 dollari, una baguette da portare a casa 8 dollari, una baguette che se non la mangi dopo due ore ci giochi a baseball. Vogliamo parlare della radio? Quella normale tutta pubblicità e poca musica. Se vuoi ascoltarne una con tanta musica devi pagare… La mia domanda è: c’è qualcosa che non si paga in questo ca*** di Paese?”.