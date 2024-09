Elisabetta Canalis compie 46 anni e viene sorpresa da diverse torte: “Compleanno inaspettatamente super” Credeva che il suo compleanno passasse in sordina visti gli impegni, invece giovedì 12 settembre Elisabetta Canalis ha ricevuto diverse torte in ogni posto frequentato in quel giorno. La showgirl ha raccontato in un post su Instagram le emozioni vissute: “Si è rivelato super”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elisabetta Canalis ha spento 46 candeline lo scorso giovedì 12 settembre. Dopo un evento al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, in California, ha cenato con diversi amici e il compagno, Georgian Cimpeanu: non si aspettava che, al termine dei pasti, arrivasse una torta per lei. Credeva che il suo compleanno, visti gli impegni, "passasse in sordina", ha scritto su Instagram, invece è stata sorpresa da diverse torte ricevute, con auguri annessi, "in ogni posto in cui sono stata".

Le parole di Elisabetta Canalis

"Ieri ho ricevuto una mini torta con auguri in ogni posto in cui sono stata, tutto non pianificato per un compleanno che credevo passasse in sordina ma che si è rivelato SUPER! Grazie a tutti voi per gli auguri e grazie ai miei amici che sia qua che a distanza mi fanno sempre sentire il loro cuore": con queste parole Elisabetta Canalis ha ringraziato i presenti alla cena all'Osteria Angelini, a Los Angeles, che hanno festeggiato con lei il suo compleanno. La showgirl ha spento 46 candeline circondate dall'affetto dei suoi amici e dall'amore del compagno con il quale ha scattato diverse fotografie.

L'amore con Georgian Cimpeanu e il rapporto con l'ex marito

Prosegue a gonfie vele la relazione con Georgian Cimpeanu: Elisabetta Canalis, dopo la separazione da Brian Perri, ha ritrovato l'amore, un anno fa, tra le braccia dell'atleta 30enne di origini rumene. Nonostante il divorzio, è rimasta legata all'ex marito con il quale condivide la figlia Skyler Eva. In un'intervista a La Repubblica, la showgirl ha raccontato di aver trovato "equilibrio e armonia" con il chirurgo: "Noi abbiamo spostato il centro dell’interesse dalla coppia a nostra figlia. C’è armonia, ma è un work in progress, il lavoro di ogni giorno. Lui è un padre presente e attento, Skyler è fortunata".