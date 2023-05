Chi è George Cimpenau, il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis dopo Brian Perri George Cimpenau è il nuovo compagno di Elisabetta Canalis, arrivato dopo il divorzio con Brian Perri. Il campione di kickboxing trentenne e la showgirl 44enne si sono conosciuti proprio grazie allo sport, che spesso praticano insieme come dimostrano alcuni video pubblicati sui social.

A cura di Ilaria Costabile

George Cimpenau è l'atleta 30enne di origini rumene, ma in Italia ormai da diversi anni, con il quale Elisabetta Canalis, 44 anni, si sta frequentando da qualche mese dopo la fine del suo matrimonio con Brian Perri. I due si conoscono da tempo e condividono la passione per la kickboxing, di fatti non sono pochi i video in cui si allenano insieme, condivisi sui rispettivi social.

Brian Perri e George Cimpenau

Chi è George Cimpenau, campione di kickboxing classe 1993

Nato in Romania, George Cimpenau vive in Italia, a Roma, sin da quando era un ragazzino, ed è qui che ha coltivato la sua passione per lo sport e il mondo della kickboxing, praticandola a livelli agonistici. È stato, infatti, campione italiano della disciplina e per ben tre volte campione del mondo, nell'ambiente sportivo è conosciuto come "Iceman" che è il nome presente anche sul suo account Instagram.

George Cimpenau fonte Instagram

La storia tra Elisabetta Canalis e George Cimpenau

Il rapporto tra Elisabetta Canalis e George Cimpenau è nato proprio grazie alla kickboxing, da quando la showgirl ha iniziato a praticarla con assiduità, arrivando anche a gareggiare, come è accaduto lo scorso 19 giugno, quando ha vinto il suo primo match a Torino, durante l'incontro Night of Kick and Puch, dove era stata invitata come personaggio noto.

I due, quindi, avrebbero iniziato ad allenarsi insieme e questa complicità è stata la miccia dalla quale è poi nata quella che, a tutti gli effetti, sembra essere una storia d'amore. Il campione e l'ex velina sono stati beccati in più occasioni dai fotografi del settimanale Chi, che hanno pedinato la coppia, intercettando una cena con altri amici e, poi, il consueto ritorno a casa (quella della Canalis) separati per depistare i paparazzi.

È solo da qualche tempo, però, che hanno iniziato a non nascondere la loro frequentazione, camminando mano nella mano, alla luce del sole.

Un nuovo inizio per Elisabetta Canalis

Si tratta di una nuova fase per Elisabetta Canalis che ha chiuso la sua relazione col chirurgo americano Brian Perri, con il quale era sposata dal 2014, e con cui aveva avuto la figlia Skyler Eva l'anno successivo. I due hanno divorziato, dopo indiscrezioni in merito ad una crisi in atto già dall'autunno scorso, ma l'addio definitivo si sarebbe verificato lo scorso marzo, quando la showgirl ha lasciato la casa in cui viveva con l'ex marito, per trasferirsi in un nuovo appartamento, sempre a Los Angeles, dal momento che avrebbero richiesto l'affidamento congiunto della bambina.