Elisabetta Canalis vince il suo primo incontro di kickboxing, le foto del match contro Rachele Muratori Elisabetta Canalis ha debuttato nel suo primo match di kickboxing a Torino, contro la 21enne Rachele Muratori. La showgirl sono ormai 4 anni che pratica la disciplina come racconta anche a Fanpage.it presente all’incontro.

A cura di Ilaria Costabile

Rachele Muratori ed Elisabetta Canalis sul ring, foto di Chiara Daffini

Una veste completamente inedita quella in cui è comparsa Elisabetta Canalis sabato 18 giugno a Torino, durante la Night of Kick and Puch, dove non è stata invitata in quanto personaggio noto, ma ha partecipato attivamente ad una gara, come ha raccontato anche raggiunta da Fanpage.it. La showgirl, infatti, ha debuttato nel suo primo incontro di kickboxing contro la giovane Rachele Muratori. L'evento si è svolto alla Reggia di Venaria e l'ex velina ha dato il meglio di sé, portando a casa la vittoria.

Elisabetta Canalis vince l’incontro, foto di Chiara Daffini

Il primo incontro di Elisabetta Canalis

Era la prima volta che Elisabetta Canalis partecipava ad un incontro ufficiale, e ha deciso di farlo in una gala arrivato alla sua dodicesima edizione, in cui viene dato spazio solamente agli sport da ring. Lo ha raccontato anche ai microfoni di Fanpage.it:

È da quattro anni che pratico kickboxing, mia figlia viene ad ogni allenamento con me. Anche mio marito che è medico ha un passato nell'agonismo ha fatto per anni lotta greco-romana. Sono tre settimane che sono qui a Torino per preoararmi

La disciplina è quella della kickboxing K-1, che prevede una maggiore mobilità dell'atleta, in grado di sferrare calci, pugni e ginocchiate, come previsto dal regolamento dello sport che, inoltre, consente anche tre riprese durante lo scontro di un minuto e mezzo, seguendo lo stile low-kick. L'avversaria contro cui si è battuta la 43enne è Rachele Muratori.

Elisabetta Canalis alla Night Kick and Punch, foto di Chiara Daffini

Rachele Muratori l'avversaria con un passato da ballerina

Bolognese, 21 anni, studentessa di lingue con il sogno di diventare fashion influencer, Rachele Muratori si è dovuta scontrare con Elisabetta Canalis con cui ha condiviso l'emozione e l'adrenalina del primo incontro in assoluto sul ring. Un debutto che è stato seguito colpo dopo colpo dalle telecamere e che arriva dopo un anno di allenamenti. La giovane atleta aveva raccontato, raggiunta da Repubblica, di avere alle spalle un passato da ballerina prima di arrivare alla palestra Sempre Avanti di Bologna e innamorarsi di questo sport: