Elisabetta Canalis debutta sul ring, combatterà il suo primo incontro di kickboxing a Torino Elisabetta Canalis debutta nella kickboxing: sabato 18 giugno a Torino, nel corso della Night of Kick and Punch, l’ex velina scenderà per la prima volta sul ring e affronterà l’avversaria Rachele Muratori.

A cura di Elisabetta Murina

Da showgirl ad atleta di kickboxing. Sabato 18 giugno Elisabetta Canalis farà il suo esordio sul ring, in una disciplina che pratica ormai da anni. Il match avverrà nel durante la Night of Kick and Punch, un evento giunto alla sua dodicesima edizione e che si svolgerà all'interno della Reggia Venaria a Torino. L'avversaria da battere sarà Rachele Muratori.

L'esordio di Elisabetta Canalis nella kickboxing

Per l'ex velina, 43 anni, l'evento che si terrà a Torino tra poco più di una settimana sarà la prima volta che scende sul ring. Sono anni che si allena nella kickboxing, ma non aveva mai deciso di affrontare un match contro un avversario. L'occasione scelta è il Night of Kick and Punch, un gala dedicato agli sport da ring, giunto alla sua dodicesima edizione. Quest'anno la protagonista sarà la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l'avversario con calci, pugni e ginocchiate. Il nemico da battere sarà Rachele Muratori, sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile low-kick.

La passione di Elisabetta Canalis per questo sport

Sono passati diversi anni dalla prima volta che Elisabetta Canalis si è avvicinata a questo sport, sperimentandone diverse forme, come ha raccontato in una recente intervista alla Gazzetta dello sport: "A Los Angeles ho iniziato col Krav maga che è molto aggressivo, tra il militare e le tecniche di autodifesa. Ho imparato un sacco di cose che un giorno potrebbero servirmi". Poi si è dedicata in particolare alla kickboxing che necessita di perseveranza, anche se ha compreso che "la velocità e l'adrenalina negli sport di combattimento sono quello che fa per me". Sui social condivise spesso brevi video dei suoi allenamenti, che giorno dopo giorno l'hanno portata a essere pronta al grande debutto sul ring.