Elisabetta Canalis, “La vita è come il ring, ma nel kick boxing i rapporti sono più semplici” Elisabetta Canalis ha sfidato e vinto a kick boxing la 21enne Rachele Muratori a Venaria Reale. Le confessioni pre gara della showgirl in esclusiva su Fanpage.it.

Elisabetta Canalis parla a Fanpage.it prima della gara

Da circa tre settimane Elisabetta Canalis si trova in Italia insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. I tre hanno temporaneamente lasciato la loro residenza di Los Angeles per una questione che sta particolarmente a cuore alla show girl italiana, originaria di Sassari. Per la prima volta, infatti, vediamo la Canalis spogliarsi delle vesti di attrice e conduttrice per indossare quelle della sportiva. Anzi, della combattente. Alla reggia di Venaria Real, in provincia di Torino, si è tenuta la dodicesima Night kick and puch, che ha visto tra gli agonisti anche Elisabetta.

Uno sport mentale che stimola la concentrazione

“Pratico le arti marziali da circa otto anni – dice la Canalis a Fanpage.it -, ma solo da quattro mi sono avvicinata al kick boxing: cercavo una disciplina che permettesse di lavorare più sui calci e sui pugni e questa fa al caso mio. Non sembra, ma è innanzitutto uno sport mentale, che richiede e allena la concentrazione. Io, da persona spontanea e istintiva, spesso tendo a perderla, in questo senso traggo grande giovamento dal kick boxing, che in più mi aiuta a mantenermi in forma”.

Canalis e Muratori sul ring

Rachele, la sfidante 21enne

A battersi – senza però battere – sul ring nel match con la Canalis è la 21enne Rachele Muratori, ex ballerina bolognese dai tratti dolci e i capelli biondi. Apparentemente l’opposto di Elisabetta, anche se, dice Rachele a Fanpage.it: “Già essere qui oggi è un grande successo, non mi sento arrivata, ma se perderò non sarà una sconfitta”. E così è stato: la Canalis, allenata dal campione del mondo Angelo Valenti, ha superato una donna con meno della metà dei suoi anni, ma recuperata la coppa dorata il primo pensiero è andato alla sua piccola, venuta a fare il tifo insieme al papà: dal palco l’ha incitata a venire in braccio, ma la bimba, probabilmente intimorita dalle tante persone, ha preferito rimanere nell’ombra vicino al papà.

La figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri

Due campioni italiani nel mondo

Nel corso della “Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition” si sono svolti una decina di combattimenti. I più importanti, validi per il titolo mondiale Wako-Pro (la principale federazione internazionale di kickboxing) hanno partecipato due atleti italiani, anche loro allenati da Valente: Luca Cecchetti e Luca Grusovin. Entrambi arrivati a fine serata vittoriosi. Luca Cecchetti ha sfidato il moldavo Maksim Kazaku per il vacante titolo dei pesi gallo (dai 54,600 ai 56,400 kg), mentre Luca Grusovin si è battuto contro il campione d’Europa Tito Macias (Spagna) per il vacante titolo dei pesi piuma (dai 56,500 ai 58,200 kg).