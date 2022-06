Elisabetta Canalis: “Dopo la sparatoria in Texas viviamo con l’ansia, mia figlia non va più a scuola” Elisabetta Canalis in vacanza in Italia racconta la vita in California. Dopo gli ultimi tragici eventi che hanno sconvolto una scuola del Texas. “Un’app ti avverte su ciò che succede nei tuoi dintorni: questo non fa che aumentare l’ansia”.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Canalis tornerà a Los Angeles dopo le vacanze estive in Italia e la toccata e fuga a Torino per gareggiare e vincere la gara di kick boxing che si è svolta da pochi giorni. L'Italia resta casa sua e grazie alla sua famiglia che continua a vivere a Sassari, la modella torna in patria ogni volta che può. Negli Stati Uniti conduce una vita altrettanto ricca d'amore, quella accanto al marito chirurgo Brian Perri sposato nel 2014 e alla piccola Skyler Eva, che sta frequentando le scuole a Los Angels. Cultura, educazione: Elisabetta Canalis racconta al settimanale F come sta gestendo la formazione della piccola in un ambiente così diverso rispetto alla Sardegna in cui è crescita lei da bambina.

Paura nelle scuole dopo la sparatoria in Texas

Nata nel 2015, la piccola Skyler Eva cresce tra Los Angeles e l'Italia. Sta frequentando le scuole elementari in un'istituto francese, perché abbia un'educazione europea spiega la modella. Quando a fine maggio è avvenuta la tragica sparatoria in una scuola elementare del Texas, Elisabetta Canalis si trovava in viaggio a bordo di un aereo, mentre la piccola Skyler Eva era in classe, a Los Angeles. “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia", racconta la showgirl. L'ansia starebbe influendo negativamente anche sull'approccio alla scuola di Skyler. "Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”".

(Elisabetta Canalòis e Skyler Eva, foto Instagram)

Elisabetta Canalis. sogna di tornare a vivere in Italia

Prima di tornare in California, Elisabetta Canalis si sta godendo ancora qualche giorno di vacanza in Italia insieme alla piccola Skyler, a Santa Margherita Ligure. Alla sua terra d’altronde è sempre rimasta legatissima e al settimanale F confessa che il suo sogno sarebbe quello di poter tornare in pianta stabile. Nel frattempo, si augura che negli States la situazione possa migliorare e che il panico lasci definitivamente gli ambienti scolastici: “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.