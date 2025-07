video suggerito

Non riconoscono Elisabetta Canalis durante un’intervista a Sassari: il video della sua reazione Elisabetta Canalis è stata protagonista di un siparietto diventato virale durante la festa della Dinamo Sassari, quando un tiktoker l’ha intervistata senza riconoscerla. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capita anche alle celebrità, un giorno sul red carpet, quello dopo ti fermano per strada scambiandoti per un passante qualunque. È successo a Willem Dafoe, a Jennifer Lopez, e ora anche a Elisabetta Canalis, protagonista suo malgrado di un'intervista in cui non è stata riconosciuta. Che sia per hype calcolato o per genuina ignoranza, poco importa: il risultato è sempre esilarante.

Intervistano Elisabetta Canalis ma non la riconoscono: la sua reazione

Il siparietto si è svolto lo scorso 26 giugno in piazza d'Italia, durante la festa del Triplete della Dinamo Sassari, evento a cui showgirl e attrice sassarese faceva da madrina. Al termine della serata, Canalis è stata avvicinata da un tiktoker che come nome utente ha Sunnahbubettino227 e che, apparentemente ignaro della sua identità, le ha domandato: "Siamo con?" E la replica divertita della showgirl: "Elisabetta. Ma come, mi intervisti e non sai come mi chiamo?" Il creator ha continuato: "Di cosa ti occupi qui alla Dinamo?" Canalis, sempre sorridente, ha risposto: "Sono una tifosa da quando sono nata". Il video del momento, condiviso sui social, ha rapidamente raccolto visualizzazioni e commenti, tra chi ha elogiato l'autoironia della showgirl e chi ha scherzato sull'impreparazione del tiktoker.

I video virali delle star che non vengono riconosciute per strada

Non è una la prima volta che le celebrità vengano scambiate per persone comuni durante interviste improvvisate da creator per strada. Episodi simili sono capitati a numerosi volti noti, trasformandosi spesso in contenuti virali. Ad esempio, l'attore Willem Dafoe è stato fermato da un creator che, ignaro della sua identità, gli ha chiesto quale fosse il suo lavoro. Anche Jennifer Lopez e Guè Pequeno sono state "vittime" delle stesse dinamiche: l'artista, infatti, si trovava a New York per un concerto al Gramercy Theatre quando è stato sorpreso da un influencer americano che gli chiedeva se fosse un rapper.