L’attore Willem Dafoe non viene riconosciuto per strada, un tiktoker gli chiede: “Che lavoro fai?”

Ha superato il milione di visualizzazioni il video in cui il tiktoker Khan chiedeva a Willem Dafoe quale fosse il suo lavoro. Il filmato, in cui il creator non sembra riconoscere il famosissimo attore, è ben presto diventato virale sui social. In tanti tra i commenti mettono in dubbio la veridicità della scena e c'è chi scrive: "Non sapere chi sia Dafoe è un crimine". Nei frame la star di Hollywood, che passeggiava tranquillamente per strada, non appare turbata e risponde serenamente all'inconsapevole intervistatore.

Willem Dafoe non viene riconosciuto da un tiktoker

"Mi scusi signore, amo il suo outfit. Che lavoro fa?" È con queste parole che il titoker Khan, che sulla piattaforma adotta il nome utente @hikkhan_, ha attaccato bottone con Willem Dafoe. L'attore non è apparso stupito dal fatto di non essere stato riconosciuto. L'interprete di film come Spider-man e Povere creature!, ha serenamente risposto alle domande poste dal creator a proposito della sua professione e sul suo nome: "Sono un attore, mi chiamo Willem". Ha poi spiegato di amare il suo lavoro perché "è sempre diverso, mai lo stesso" e ha rivelato di non pensare molto al futuro. Non sa, infatti, come vorrebbe essere ricordato. Quando Khan gli ha domandato se potesse condividere alcuni consigli con altri aspiranti attori, ha aggiunto: "Non ne do. Ognuno deve provare la propria strada e divertirsi". Nei commenti sono in tanti a chiedersi come sia possibile non accorgersi di avere davanti un attore di un tale calibro e molti azzardano l'ipotesi che si tratti di una scenetta creata ad hoc per diventare virale. Non mancano, poi, le critiche. Il video del siparietto, nel frattempo, continua a macinare visualizzazioni.

Guè non viene riconosciuto a New York

L'anno scorso una scena simile a quella che ha visto protagonista Willem Dafoe si è verificata con Guè Pequeno. All'artista, che passeggiava tra le strade di New York prima del suo concerto al Gramercy Theatre, era stato chiesto dal creator Ted Zhar che lavoro facesse. Anche in quel caso il filmato era diventato virale, con tanto di commenti dei fan italiani: "Hai perso un'occasione, Guè ti avrebbe fatto svoltare". E ancora: "Il bro ha 270k follower e vuole fare la promozione a un rapper che ha 2.5 milioni di fan ed è famosissimo".