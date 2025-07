video suggerito

Michele Morrone e Al Pacino insieme sul set: l'anguria insieme dopo le polemiche di Belve Michele Morrone e Al Pacino condividono un'anguria sul set Maserati: l'immagine social che riscatta l'attore pugliese dopo le polemiche di Belve.

Una fetta di anguria rossa, succosa, tenuta tra le mani. Al fianco, nientemeno che Al Pacino, leggenda vivente del cinema mondiale, che sorride genuinamente all'obiettivo. Michele Morrone posta su Instagram quella che potrebbe sembrare una semplice foto di pausa dal set, ma che in realtà rappresenta molto di più: una silenziosa ma potentissima risposta a chi, dopo l'intervista a Belve, aveva messo in discussione il suo valore come attore. Il post è stato pubblicato durante una pausa dalle riprese del film sulla storia della Maserati.

Dopo la tempesta di Belve, il riconoscimento che conta

Le parole dette a Francesca Fagnani durante l'intervista a Belve avevano scatenato un putiferio. Aveva parlato a ruota libera: i problemi personali, lo snobismo di certi ambienti, l'attacco al cinema italiano in giornate nelle quali divampava fortissima la polemica tra Elio Germano e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nei giorni seguenti arrivarono i meme con gli strafalcioni dell'attore, che si era autoproclamato più bravo di tanti altri, escluso Alessandro Borghi. Ma oggi, quella foto con Al Pacino – uno degli attori più importanti della storia del cinema – sembra rispondere a tutti i detrattori senza bisogno di altre parole.

Sul set di Maserati: molto più di un semplice film

Il progetto cinematografico sulla storia della casa automobilistica modenese rappresenta per Michele Morrone un altro tassello importante nella sua carriera internazionale. Dopo il successo controverso ma planetario di "365 giorni", l'attore pugliese si sta costruendo una reputazione solida anche oltre il ruolo di sex symbol che lo ha reso famoso. E forse è proprio questa fame, questa voglia di dimostrare di valere qualcosa di più delle polemiche e dei pettegolezzi, che ha colpito anche il veterano Al Pacino. Due generazioni diverse, due storie diverse, ma la stessa passione per un mestiere che può cambiare il destino di ognuno.