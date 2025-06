Al Pacino in udienza da Papa Leone XIV, la prima star hollywoodiana a incontrare il pontefice

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza la prima star hollywoodiana, si tratta di Al Pacino. Un incontro che diventa ancor più particolare se si pensa che si tratta del primo pontefice americano in Vaticano. L'attore ha così battuto il primato di Martin Scorsese, suo grande amico, che è in realtà un fervente cattolico e, infatti, con Papa Francesco aveva un rapporto di grande stima.

L'incontro tra il Papa e la delegazione del film Maserati

L'udienza è avvenuta alla presenza non solo dell'attore, ma anche del produttore Andrea Iervolino, che infatti ha annunciato l'incontro: "Siamo onorati di annunciare che stamattina Sua Santità ha ricevuto in udienza privata una delegazione del film Maserati: I Fratelli, tra cui il premio Oscar Al Pacino e il produttore del film Andrea Iervolino". La chiacchierata è stata raccontata con grande entusiasmo: "Un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, centrato sui valori condivisi al centro della Chiesa Cattolica e del nostro film: unità della famiglia, amore, compassione e l'importanza di contribuire al bene comune" e in merito all'attore ha dichiarato: "Pacino è apparso visibilmente commosso è stato uno dei momenti più importanti e toccanti della sua vita".

Al Pacino e il rapporto con la fede

Nel film Al Pacino interpreta la parte di Vincenzo Vaccaro, colui che per primo ha investito nell'azienda fondata dai due fratelli bolognesi. Nel cast de Maserati:I Fratelli, ci sono anche altri grandi attori come Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, e anche i due italiani Michele Morrone e Salvatore Esposito. Nella sua infanzia Al Pacino ha avuto un'impostazione tendenzialmente cattolica, sebbene non abbia mai espresso le sue convinzioni in merito alla fede. Quando l'attore è stato male a causa del Covid, rischiando quasi la vita, ha raccontato nelle interviste successive a quella esperienza di "aver trovato il nulla", diversamente da chi invece si sarebbe aspettato di ascoltare qualcosa di profondamente spirituale a seguito del suo cuore fermatosi per qualche istante.