Lo strafalcione di Michele Morrone nel film con Blake Lively, sbaglia la battuta ma la scena non viene tagliata Sta diventando virale una clip tratta dal film "Un altro piccolo favore" con Blake Lively e Michele Morrone. Mai tagliata dal regista una scena che contiene uno strafalcione dell'attore italiano, recentemente protagonista di un duro attacco al mondo del cinema locale.

A cura di Stefania Rocco

Sta diventando virale sui social una clip tratta dal film “Un altro piccolo favore” con Blake Lively e Michele Morrone. Il breve filmato mostra una scena mai tagliata dal regista sebbene contenga un evidente strafalcione dell’attore italiano, recentemente protagonista di un duro attacco al mondo del cinema locale. Nel film Morrone interpreta il ruolo di Dante Versano, ricco imprenditore italiano che si rivela essere a capo di una famiglia mafiosa.

La gaffe di Michele Morrone mai tagliata

Nella versione originale del film, disponibile su Prime Video, Morrone recita in inglese come tutto il resto del cast. In una scena, tuttavia, l'attore passa all'italiano – come previsto dal copione – ma finisce per incappare in una gaffe. “Prima di tutto, ok?”, è la battuta pronunciata dall’attore (che a Belve aveva detto di non conoscere colleghi più bravi di lui a parte Alessandro Borghi), “Qui non si fa business…”. Ma a quel punto la frase pronunciata dall’attore diventa incomprensibile. Un errore come capita a chiunque di fronte alla macchina da presa. È curioso, però, che il regista abbia deciso di includere tale scena (disponibile a partire dal minuto 29 del film) all’interno del montaggio finale senza sentire l’esigenza di rifarla.

Lo scontro tra Michele Morrone e il mondo del cinema italiano

Dopo l’intervista a Belve in occasione della quale aveva dichiarato di sentirsi vittima di pregiudizio da parte di chi fa cinema in Italia, Morrone ha rincarato la dose attaccando apertamente il mondo cinematografico locale con un post condiviso – e poi cancellato – su Instagram. Con quel messaggio Morrone si scagliava contro coloro che gli impedirebbero di fare il suo lavoro nel suo paese, ritenendolo poco credibile. Aveva inoltre attaccato apertamente il collega Luca Marinelli per il ruolo di Benito Mussolini nel film “M”. Poche ore dopo la pubblicazione di quel post, l’attore si è scusato.