"Che cosa fai nella vita?", Gue Pequeno non viene riconosciuto da un influencer a New York Un influencer americano ferma Guè Pequeno per strada a New York ma non lo riconosce: "Scusa, cosa fai nella vita?". La reazione del rapper.

"Ciao, che cosa fai nella vita?". Siamo a New York e la domanda è posta da Ted Zhar, influencer americano che principalmente crea contenuti popolari sui social, come fermare le persone per strada con domande strettamente personali (format in uso anche in Italia). Dall'altra parte dell'obiettivo, però, c'è una faccia nota almeno a noi: Guè Pequeno. Il rapper, a New York per un concerto, sulle prime resta vago, poi è l'influencer che ci prova: "Sei un rapper? Siete rapper?". Lui replica: "Sì, lo siamo". Ted Zhar non lo ha riconosciuto, ma alla fine gli chiede i biglietti per lo show: "Ti esibisci al Gramercy? Allora sei uno grande". Dopo la pubblicazione del video, la replica di Guè, chiamato Gwere nel video: "Chi ca**o è Gwere?".

Il video di Guè Pequeno con Ted Zhar: la reazione dei fan

Una situazione surreale, ironica soprattutto perché Ted Zhar comincia a offrire la sua promozione a Guè Pequeno: "Posso pubblicare il video e ti faccio la promozione". Dopo la pubblicazione del video, però, sono arrivati i commenti dei fan di Guè Pequeno. La prima cosa che hanno notato è stata la differenza di fan tra entrambi. Ted Zhar, che non conosceva Guè, viaggia molto basso in relazione al rapper di Cookies'n'Cream: 250mila follower contro 2 milioni e mezzo. Un aspetto che non è passato inosservato: "Hai perso un'occasione Guè, ti avrebbe fatto svoltare". E ancora: "Il bro ha 270k follower e vuole fare la promozione a un rapper che ha 2.5 milioni di fan ed è famosissimo". Ok, magari Guè Pequeno non è così noto negli Stati Uniti, però non è comunque un perfetto sconosciuto.

Il concerto di Guè a New York

Il video, pubblicato solo poche ore fa, fa riferimento a maggio 2024. Guè Pequeno, infatti, ha tenuto già il suo concerto al Gramercy Theatre, domenica 12 maggio. È stato il primo concerto a New York per l'artista di Madreperla.