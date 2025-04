video suggerito

Chi erano le vittime dell’incidente dell’elicottero a New York: il dirigente Siemens Agustín Escobar e la sua famiglia Agustín Escobar era alla guida di Siemens Spagna dal 2022. Era atterrato da poco ore a New York City con la moglie, Merce Camprubi Montal, e i loro tre figli di 4, 5 e 11 anni: erano impegnati in un giro turistico sulla Grande Mela quando è avvenuto il dramma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Agustín Escobar, sua moglie, Merce Camprubi Montal, e i loro tre figli di 4, 5 e 11 anni: secondo quanto riportato da ABC News, sono loro le vittime dell'incidente avvenuto ieri a New York City, quando un elicottero è precipitato nel fiume Hudson. Anche il pilota ha perso la vita.

La famiglia spagnola stava facendo un giro turistico sopra la Grande Mela quando è avvenuta la tragedia. Agustín Escobar viene descritto dai media USA come "un dirigente di alto profilo di Siemens", una tra le più grandi aziende tecnologiche europee. Più specificatamente era alla guida di Siemens Spagna dal 2022 e ricopriva anche il ruolo di CEO globale di Rail Infrastructure presso Siemens Mobility, secondo un comunicato stampa aziendale.

Chi erano le vittime dell'incidente dell'elicottero a New York

Secondo il suo profilo LinkedIn, aveva oltre 25 anni di esperienza nella gestione di operazioni internazionali negli Stati Uniti, in Sud America, in Germania e in Spagna. Di base a Barcellona, ​​era atterrato a New York City con la sua famiglia solo poche ore prima del volo organizzato dalla società New York Helicopter Tours. Le foto scattate poco prima del decollo "mostrano la famiglia sorridente e ben vestita per il maltempo", evidenzia il New York Post.

L’elicottero, un Bell 206, era decollato dall’eliporto di Wall Street poco dopo le 15:00 (le 21 in Italia), dirigendosi verso il ponte George Washington. Poco prima di raggiungerlo, però, qualcosa è andato storto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni al Post, una sezione del rotore si sarebbe staccata in volo. Il velivolo ha quindi iniziato a ruotare su sé stesso, precipitando nelle gelide acque dell' Hudson, nei pressi del Pier 40, a Manhattan. Le squadre di soccorso lo hanno rinvenuto capovolto e completamente sommerso.

I soccorsi si sono concentrati vicino a un molo di manutenzione collegato all’Holland Tunnel, con autopompe e mezzi d’emergenza presenti nell’area. Purtroppo non è stato possibile salvare nessuno dei membri della famiglia Escobar, né tantomeno il pilota dell'elicottero. I cieli di Manhattan, regolarmente attraversati da elicotteri e aerei turistici o privati, sono serviti da numerose elisuperfici utilizzate da professionisti e dirigenti in transito nell’area metropolitana

La famiglia Escobar

Il cordoglio di Trump

Il presidente americano Donald Trump ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie e agli amici delle sei vittime del tragico incidente avvenuto sul fiume Hudson. "Le immagini dell’incidente sono terribili", ha scritto su Truth, aggiungendo che il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, insieme al suo competente team, si trova già sul posto. "Presto saranno comunicati i dettagli precisi dell’accaduto e le relative modalità", ha concluso.