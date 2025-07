video suggerito

Elicottero precipita tra i boschi del Trentino durante le prove di atterraggio: due persone a bordo Un elicottero è precipitato questa mattina nella zona boschiva di Vetriolo, vicino a Levico Terme, in Trentino: erano in corso manovre di atterraggio. Fortunatamente le due persone a bordo non sono rimaste ferite. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata nei boschi del Trentino. Un elicottero è precipitato questa mattina nella zona boschiva di Vetriolo, vicino a Levico Terme. Stando alle prima informazioni di quanto accaduto, l'elicottero stava sorvolando più precisamente in località Pian della Casara, a una quota di circa 1.500 metri. Il velivolo, che stava sorvolando la vegetazione, si sarebbe ribaltato, rovesciando poi nel bosco sottostante. Forse erano in corso prove di atterraggio. Cosa abbia causato l'incidente è ancora tutto da capire. Fortunatamente le due persone a bordo non sono rimaste ferite.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10: a chiamare è stato uno dei due occupanti dell'elicottero. Sul posto i sanitari hanno trovato i due uomini incolumi ma con qualche escoriazione. Sono riusciti ad uscire dal velivolo in autonomia.