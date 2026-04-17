Elicottero precipita in Indonesia, 8 persone morte nello schianto: “Persi contatti subito dopo il decollo”

Un elicottero è precipitato nel Kalimantan Occidentale, in Indonesia. Nello schianto sono morte 8 persone. Persi i contatti con il velivolo poco dopo il decollo nella giornata di giovedì 16 aprile. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

I rottami dell’elicottero precipitato.

Un elicottero è precipitato nella provincia indonesiana del Kalimantan Occidentale e le otto persone che viaggiavano a bordo del mezzo sono morte nello schianto. Lo hanno dichiarato oggi, venerdì 17 aprile, le autorità locali. A quanto si apprende, le squadre di ricerca stanno cercando di recuperare i corpi e i rottami del velivolo.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani esteri, l'elicottero Airbus H130 ha perso i contatti nella mattinata di giovedì 16 aprile, cinque minuti dopo il decollo da una piantagione a Melawi. Sembra fosse diretto verso un'altra piantagione di palma da olio, nel distretto di Kubu Raya.

A riferirlo è stato Mohammad Syafii, capo dell'agenzia di soccorso indonesiana. "Il luogo dell'incidente o della perdita di contatto si trova in una zona fittamente boscosa con un terreno collinare molto ripido", ha aggiunto.

I soccorritori hanno trovato dei detriti, che si sospetta siano la coda dell'elicottero, a circa 3 chilometri a ovest del punto in cui è stata persa la comunicazione con l'equipaggio. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.

Un portavoce dell'agenzia di soccorso locale, citato dall'agenzia Reuters, ha dichiarato che i sei passeggeri e i due membri dell'equipaggio a bordo sono deceduti nello schianto. In un video diffuso sui social si vedono i rottami dell'elicottero in mezzo alla fitta vegetazione della zona boschiva dove è precipitato.

Oggi i soccorritori, tra cui personale militare e di Polizia, hanno cercato di raggiungere il luogo dell'incidente via terra. La piantagione era di proprietà di una compagnia indonesiana di olio di palma, la Citra Mahkota, e l'elicottero apparteneva alla Matthew Air Nusantara, ha dichiarato Syafii.

Come ricordano i quotidiani esteri, l'Indonesia, un vasto arcipelago nel sud-est asiatico, dipende fortemente dal trasporto aereo per collegare le diverse isole. Il Paese però ha una scarsa reputazione in materia di sicurezza aerea, con diversi incidenti mortali negli ultimi anni.