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Oliver Tree è morto a 32 anni, il cantante coinvolto in un incidente aereo con altre 5 vittime

Tragedia in Brasile. Uno scontro tra due elicotteri ha portato alla morte di sei persone. Tra le vittime anche il cantante Oliver Tree e lo youtuber Gaspi che aveva 23 anni.
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A cura di Daniela Seclì
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Il cantante americano Oliver Tree è morto in un incidente aereo. Aveva 32 anni. Nella mattinata di domenica 14 giugno, a Rio de Janeiro, si è verificato uno scontro tra due elicotteri che sono caduti nella zona di Recreio dos Bandeirantes. Sono sei le persone morte. Il cantante, all'anagrafe Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, lo youtuber Gaspar Prim (noto come Gaspi), Lucas Brito Chaves e i due piloti Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Indagini in corso per accertare la dinamica e la causa della tragedia

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e comprendere che cosa abbia causato la tragedia. Nell'area sono giunti tempestivamente gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. A dare la notizia dell'incidente è stata l'Aeronautica Militare Brasiliana, che ha confermato che gli investigatori "sono stati chiamati a intervenire sull'incidente che ha coinvolto due velivoli, a Recreio dos Bandeirantes, nella Zona Sud-Ovest di Rio de Janeiro. Durante la fase iniziale, professionisti qualificati e accreditati hanno applicato tecniche specifiche per la raccolta e la conferma dei dati, la conservazione delle prove, la verifica preliminare dei danni causati all'aeromobile o da esso, e la raccolta di altre informazioni necessarie per l'indagine".

La carriera di Oliver Tree e il dolore dei suoi cari

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di sgomento per la tragedia che ha colpito l'artista Oliver Tree e altre cinque persone. "Non riesco a crederci" commentano in molti. "Riposa in pace, eri unico, ci mancherai": si ripetono le parole incredule e commosse di amici e colleghi. Oliver Tree, nel corso della sua carriera, aveva raggiunto la notorietà grazie a canzoni da milioni di views come Miss You, Life Goes On, ma anche Flowers e Joyride. Si trovava in Brasile perché si era esibito a San Paolo solo una manciata di giorni fa. Per l'1 luglio era atteso in Portogallo.

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