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California, auto investe 5 persone fuori da un negozio di liquori a Oakland: 3 morti

Tre persone sono morte a Oakland dopo che un’auto ha investito pedoni e altri veicoli vicino. Almeno cinque feriti, di cui due in condizioni critiche.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Sabato notte a Oakland, in California, un'auto ha investito alcuni pedoni, uccidendone tre. È successo poco prima delle 23.15 di sabato 16 maggio quando il veicolo ha seminato il panico all'incrocio tra la 85th Street e International Avenue, davanti a un negozio di liquori.

A riferire dell'incidente è stato il dipartimento dei vigili del fuoco di Oakland con un post pubblicato sui social in cui riporta il bilancio di vittime e feiti.

Oltre alle tre persone decedute, tre feriti sono stati trasportati in ospedali locali, e due di questi versano in condizioni critiche. Rimasto ferito anche l'autista della che al momento dell'incidente si trovava con un minorenne non meglio identificato.

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Secondo quanto raccontato a Fox News da un testimone, l'incidente si è verificato davanti a un negozio di liquori con la collisione tra un veicolo blu parcheggiato e un SUV nero. Il SUV avrebbe quindi accelerato fino a salire sul marciapiede dove ha investito diversi pedoni prima di scontrarsi con un'altra auto, arrestando così la sua corsa. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto deliberato.

Dopo l'impatto, il conducente avrebbe tentato di allontanarsi a piedi dal luogo dell'incidente, ma la fuga è stata fermata immediatamente dalle persone presenti sulla scena che sono riuscite a fermarlo fino all'arrivo della Polizia.

Il guidatore è stato anche lui soccorso dal personale del servizio di emergenza per le lievi ferite riportate durante lo scontro. Al momento è stato accusato di aver guidato a velocità eccessiva e in modo spericolato per le strade. La dinamica esatta è in corso di definizione.

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