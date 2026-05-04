Monster truck fuori controllo, tre morti e 38 feriti in Colombia: due delle vittime erano bambini

Tra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l’incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime spettacolari esibizioni davanti al pubblico, quando per ragioni ancora da accertare ha finito per investire decine di persone.

È di almeno tre morti e 38 feriti in Colombia il bilancio delle vittime di uno spettacolo automobilistico, dopo che la conducente di un monster truck ha perso il controllo del veicolo e ha investito decine di spettatori.

Stando a quanto riporta il rapporto preliminare diffuso dal Comune di Popayán tra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l'incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime spettacolari manovre davanti al pubblico, quando per ragioni ancora da accertare ha finito per investire decine di persone assiepate ai margini dell'area dell'esibizione.

I sono stati trasportati con la massima urgenza presso l'ospedale San José e l'ospedale Susana López di Valencia, e le condizioni di alcuni di loro sarebbero gravi.

In una nota, l'amministrazione comunale di Popayán ha espresso rammarico per l'accaduto e ha assicurato che tutte le risorse istituzionali sono state attivate per far fronte all'emergenza, in coordinamento con le agenzie di soccorso e la rete ospedaliera. "Siamo profondamente addolorati per questo incidente (…) che ha provocato, secondo dati provvisori, oltre 38 feriti e 3 morti", ha dichiarato il sindaco della città colombiana, Juan Carlos Munoz. Il governatore del Cauca, Octavio Guzmán, ha espresso la sua solidarietà alle famiglie colpite e alla città di Popayán, e ha inoltre messo a disposizione tutte le risorse necessarie. Tutti gli eventi di monster truck sono stati annullati e rinviati al prossimo weekend, mentre le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia.