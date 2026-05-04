Esteri
Video thumbnail

Monster truck fuori controllo, tre morti e 38 feriti in Colombia: due delle vittime erano bambini

Tra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l’incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime spettacolari esibizioni davanti al pubblico, quando per ragioni ancora da accertare ha finito per investire decine di persone.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

È di almeno tre morti e 38 feriti in Colombia il bilancio delle vittime di uno spettacolo automobilistico, dopo che la conducente di un monster truck ha perso il controllo del veicolo e ha investito decine di spettatori.

Stando a quanto riporta il rapporto preliminare diffuso dal Comune di Popayán tra le vittime vi sono almeno due minorenni e una donna adulta: l'incidente si è verificato mentre il veicolo stava eseguendo le sue ultime spettacolari manovre davanti al pubblico, quando per ragioni ancora da accertare ha finito per investire decine di persone assiepate ai margini dell'area dell'esibizione.

I sono stati trasportati con la massima urgenza presso l'ospedale San José e l'ospedale Susana López di Valencia, e le condizioni di alcuni di loro sarebbero gravi.

Leggi anche
Monster truck fuori controllo, tre morti e 38 feriti in Colombia: due delle vittime erano bambini

In una nota, l'amministrazione comunale di Popayán ha espresso rammarico per l'accaduto e ha assicurato che tutte le risorse istituzionali sono state attivate per far fronte all'emergenza, in coordinamento con le agenzie di soccorso e la rete ospedaliera. "Siamo profondamente addolorati per questo incidente (…) che ha provocato, secondo dati provvisori, oltre 38 feriti e 3 morti", ha dichiarato il sindaco della città colombiana, Juan Carlos Munoz. Il governatore del Cauca, Octavio Guzmán, ha espresso la sua solidarietà alle famiglie colpite e alla città di Popayán, e ha inoltre messo a disposizione tutte le risorse necessarie. Tutti gli eventi di monster truck sono stati annullati e rinviati al prossimo weekend, mentre le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Iran
Trump: "Liberiamo navi bloccate a Hormuz". Teheran: "È violazione del cessate il fuoco"
Teheran propone un piano di pace di 14 punti. Trump: "Difficilmente accetterò"
Trump ignora il Congresso e rilancia: “Dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba”
L'Iran consegna nuova proposta su Hormuz agli USA. Trump: "Non sono soddisfatto" e poi attacca l'Italia
Da Aviano a Napoli e Sigonella: dove si trovano i 13mila soldati americani che Trump potrebbe ritirare dall'Italia
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views