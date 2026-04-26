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Bimbi di 1 e 3 anni morti in un incendio domestico in Inghilterra, arrestata una donna

La tragedia a Wolverhampton, in Inghilterra, dove un violento incendio scoppiato in un’abitazione ha causato la morte di due bambini di uno e tre anni. In relazione all’accaduto, la polizia delle West Midlands ha tratto in arresto una donna di circa trent’anni.
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A cura di Davide Falcioni
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La serata di venerdì si è trasformata in tragedia a Wolverhampton, in Inghilterra, dove un violento incendio scoppiato in un'abitazione ha causato la morte di due bambini di uno e tre anni. In relazione all'accaduto, la polizia delle West Midlands ha tratto in arresto una donna di circa trent'anni.

L’allarme è scattato intorno alle 20:30. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i Vigili del Fuoco provenienti dalle stazioni di Bilston, West Bromwich e Bloxwich, insieme ai sanitari e alle pattuglie della polizia.

Mentre una donna e altri due bambini sono riusciti ad abbandonare l'edificio autonomamente prima dell'arrivo dei soccorritori, i pompieri si sono dovuti calare all'interno della struttura per tentare il salvataggio dei due piccoli rimasti intrappolati. Nonostante l'estrazione dalle fiamme e i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto.

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L’area è stata isolata per permettere i rilievi scientifici necessari a determinare le cause del rogo. Al momento, l’attenzione degli inquirenti si concentra sulla posizione della donna fermata, la cui identità non è stata ancora resa nota. Un portavoce della polizia delle West Midlands ha confermato ufficialmente lo stato delle indagini: "Abbiamo fermato una donna a seguito di un incendio domestico mortale avvenuto a Wolverhampton ieri sera. La donna, una trentenne, rimane in custodia questo pomeriggio (sabato) mentre proseguono le indagini sull'incendio divampato in Mason Street intorno alle 20:30 (venerdì)".

Le autorità stanno lavorando per chiarire il legame tra la sospettata e le vittime.

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