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Auto sulla folla della movida a Derby, in Inghilterra: 20 persone ferite, arrestato un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato nelle scorse ore con l’accusa di aver investito e ferito almeno 20 persone per le strade di Derby, in Inghilterra. L’uomo avrebbe travolto con la sua Suzuki Swift gli avventori della movida del weekend.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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È stato arrestato un uomo per la strage compiuta nella serata di ieri, sabato 28 marzo, nel centro di Derby, in Inghilterra. La persona in manette ha investito in auto la folla della movida, ferendo circa 20 persone. Alcune avrebbero riportato lesioni gravi e sono state medicate sul posto prima di essere trasportate in ospedale.

I fatti, come riporta la BBC, si sono verificati intorno alle 21.30. L'uomo arrestato guidava una Suzuki Swift nera. Subito dopo l'attacco, la polizia ha chiesto a chiunque avesse informazioni di condividerle con le autorità per una ricostruzione precisa di quanto accaduto nelle strade della movida. Poco dopo, le forze dell'ordine hanno fermato un veicolo molto simile a quello utilizzato per travolgere la folla. Il conducente, un uomo di circa 30 anni, è stato arrestato e posto in custodia cautelare.

Un residente ha raccontato di aver visto quanto successo da un bar nelle vicinanze e di essere uscito dal locale perché aveva sentito le urla delle persone in strada. In pochi attimi si è diffuso il panico. "Molte persone hanno cercato di rintracciare amici e parenti che si trovavano in altri locali perché tutti temevano di avere cari coinvolti" ha spiegato il residente citato dalla BBC.

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Il luogo dell'incidente è stato interdetto ai cittadini fin dai primi istanti per permettere i soccorsi delle persone rimaste ferite e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dei fatti. Non si conoscono le generalità del giovane posto in arresto: finora, la polizia ha diffuso soltanto la sua età e il modello di auto che guidava al momento della tentata strage.

C'è apprensione anche per le condizioni di salute delle 20 persone rimaste ferite. Non è chiaro quale sia il bollettino medico di coloro che sono apparsi in condizioni più gravi al momento dei primi soccorsi.

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