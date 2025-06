video suggerito

Elicottero si schianta in India, morte 7 persone: a bordo c'era anche un neonato Nuovo incidente nei cieli indiani: un elicottero si è schiantato sull'Himalaya provocando la morte di sette persone, compreso un neonato. La tragedia arriva tre giorni dopo il volo Air India AI171 è precipitato poco dopo il decollo.

A cura di Redazione

Un nuovo incidente aereo in India, dopo quello che giovedì 12 giugno ha provocato la morte di oltre 250 persone (e un solo sopravvissuto). Questa volta un elicottero, che trasportava pellegrini indù, si è schiantato sull'Himalaya di ritorno dal tempio di di Kedarnath. Le sette persone a bordo del veicolo sono tutte decedute, compreso il pilota e un neonato.

Secondo quanto riferiscono le autorità locali, un elicottero che trasportava sei passeggeri, oltre al comandante, si è schiantato sull'Himalaya indiano. Il responsabile del turismo distrettuale, Rahul Chaubey, ha spiegato alla stampa che l'incidente aereo sarebbe stato provocato dalle avverse condizioni meteorologiche. Resta da capire se, quindi, fosse il caso di consentire il volo.

L'elicottero tornava dal tempio di Kedarnath, dedicato al dio indù Shiva, posto sulla sponda indiana del sistema montuoso lungo circa 2.500 km. Si tratta di un luogo sacro, a 3.584 metri di altitudine, dove molti fedeli Indù si recano in pellegrinaggio, soprattutto durante la stagione estiva, quando le condizioni meteo dovrebbero permettere di raggiungerlo più facilmente.

Questo nuovo incidente aereo arriva appena tre giorni dopo quello, ben più grave per numero di morti, che ha coinvolto il volo Air India AI171, un Boeing 787 Dreamliner partito da Ahmedabad e diretto a Londra con a bordo 242 persone. In quel caso sarà necessaria l'analisi delle scatole nere per capire con esattezza cosa sia successo. Per ora l'unico superstite ha raccontato: "Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato".