Aereo della Croatia Arilines con 130 persone a bordo esce di pista a Spalato

Un volo della Croatia Airlines con a bordo 130 persone è uscito fuori pista a Spalato. I motivi dietro il guasto sono ancora in corso di accertamento, mentre i passeggeri sono scesi sani e salvi.

Un Airbus A220-300 della Croatia Airlines con 130 passeggeri a bordo, è uscito di pista all'aeroporto di Spalato, in Croazia. I piloti hanno deciso di interrompere il decollo "in conformità con le procedure di sicurezza, senza però fornire motivazioni su quanto accaduto. L'equipaggio ha fermato l'areo, ma la compagnia ha spiegato che ulteriori informazioni saranno diffuse solo dopo il completamento dei controlli tecnici iniziali e delle procedure ufficiali

Il velivolo, intanto, è stato sottoposto ad accertamenti e tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati fatti scendere. Nessuno è rimasto ferito. La compagnia ha fatto il punto della situazione in un comunicato, aggiungendo che a bordo c'erano 5 membri dell'equipaggio e che stanno tutti bene.

Dalle prime informazioni, sembra che alla base del problema tecnico vi sia stato il guasto del motore. Non è chiaro però quale sia il guasto riscontrato. I viaggiatori a bordo sono stati dirottati su altri voli per completare il loro viaggio mentre il velivolo è stato sottoposto a controlli in pista. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, mentre dalla compagnia non sono arrivati commenti su quanto successo.

Al momento, però, c'è grande sollievo per le condizioni di salute dei passeggeri, rimasti illesi dopo il guasto. Tutti infatti sono scesi dal velivolo in tranquillità per permettere al personale di lavorare e di verificare cosa abbia provocato il guasto del velivolo, che al momento del fatto si stava preparando al decollo da Spalato verso Francoforte, in Germania.

L'equipaggio ha fermato l'aereo in conformità con le procedure di sicurezza previste, facendo poi scendere le persone a bordo per procedere con i controlli previsti dalla routine.