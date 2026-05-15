Fuga di sostanze chimiche da un’azienda di Norimberga: oltre 130 coinvolti, 29 feriti e 1 morto

A Norimberga in un’azienda c’è stata la fuoriuscita di sostanze chimiche che ha visto il coinvolgimento di oltre 130 persone, di cui 29 ferite in maniera più grave. Una persona è deceduta, mentre un’altra è in pericolo di vita.

Un grave incidente industriale a Norimberga, in Germania, ha causato la fuga di sostanze chimiche all'interno di un'azienda, con il conseguente ferimento di 19 persone, di cui una in pericolo di vita e l'altra deceduta. Secondo la Croce Rossa Bavarese, una delle persone coinvolte ha dovuto essere rianimata sul posto. Come riporta Bild, i fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 11.30 in un'area industriale del quartiere Schafhof, nella zona della Thurn-und-Taxis-Strasse.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i servizi di emergenza. Oltre 20 persone hanno riportato ferite lievi, mentre in 8 sono rimaste ferite in modo più serio. In 17 sono state trasferiti in ospedale per ulteriori cure, mentre altre 90 persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto dopo aver riportato lesioni meno serie. In totale circa 135 persone sono rimaste coinvolte nell'incidente, anche se la maggior parte si è sottoposta a controlli medici sul posto solo per scongiurare l'avvelenamento.

Resta invece alta l'attenzione per la persona che sarebbe in pericolo di vita dopo la fuoriuscita delle sostanze chimiche. Ricoverata in ospedale, è stata affidata alle cure dei medici e le loro condizioni di salute sono oggetto di massimo riserbo.

Non è chiaro quali siano le sostanze chimiche uscite, né cosa abbia provocato l'incidente, ma si indaga per capire cosa sia accaduto nelle ore poco prima del disastro. L'azienda coinvolta utilizza abitualmente materiali chimici nelle proprie attività e non si erano mai verificati episodi simili.

Le autorità hanno rassicurato la popolazione, spiegando che non esiste pericolo per la salute. L'impianto è stato evacuato a scopo precauzionale e, secondo i primi accertamenti, le sostanze rilasciate sarebbero rimaste confinate all'interno dell'edificio.