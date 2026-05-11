Paura in Nepal: aereo prende fuoco durante l’atterraggio a Kathmandu, 288 persone evacuate

Incendio su un Airbus A330 della Turkish Airlines durante l’atterraggio a Kathmandu: 288 persone sono state evacuate, ma fortunatamente non ci sono feriti. L’incidente è stato innescato da una scintilla al carrello destro. La pista è rimasta chiusa per quasi due ore.

Attimi di paura all’aeroporto Tribhuvan di Kathmandu. Un velivolo della Turkish Airlines, un Airbus A330 proveniente da Istanbul con 277 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio a bordo, ha preso fuoco durante le operazioni di atterraggio. Fortunatamente, l’incidente si è concluso senza alcuna vittima né ferito.

Secondo quanto riferito dalle autorità nepalesi, tutto è cominciato con una scintilla nel carrello di atterraggio destro, più precisamente nella ruota posteriore. Scintilla che ha rapidamente innescato un incendio al pneumatico. Il pilota è riuscito a fermare l’aereo sulla pista principale e ha attivato immediatamente le procedure di evacuazione.

I passeggeri sono scivolati fuori dagli scivoli di emergenza in pochi minuti, mentre i vigili del fuoco nepalesi sono intervenuti con prontezza per domare le fiamme. Gyanendra Bhul, portavoce dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Nepal, ha confermato: "Tutti gli occupanti sono sani e salvi e le operazioni di soccorso sono terminate. Stiamo indagando sull’incidente".

Il velivolo è stato è stato quindi rimorchiato fuori dalla pista e al momento è fermo a terra in attesa di verifice tecniche. L’incidente ha costretto la chiusura dell’unica pista dell’aeroporto per quasi due ore questa mattina, con inevitabili disagi per i voli in arrivo e in partenza.

L'episodio riporta l’attenzione sulla complessità degli atterraggi a Kathmandu, uno degli scali più impegnativi al mondo. La pista è incastonata tra le imponenti montagne dell’Himalaya, dove le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e le manovre richiedono la massima precisione anche ai piloti più esperti. Non è un caso che il Nepal abbia una storia di incidenti aerei purtroppo importante.

Quest'ultimo incidente arriva inoltre a pochi mesi da un altro episodio che ha coinvolto un aereo della stessa Turkish Airlines: nel febbraio 2026 un volo in partenza da Kathmandu verso Istanbul aveva dovuto deviare su Kolkata per un problema al motore destro poco dopo il decollo, anche in quel caso senza conseguenze per le persone a bordo.