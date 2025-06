India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 242 passeggeri L’aereo, della Air India, era partito dall’aeroporto di Ahmedabad ed era diretto a Londra: è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città di Meghani. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Un aereo di linea Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India partito dall'aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città di Meghani. Non sono ancora note le condizioni dei passeggeri a bordo, ma secondo i media indiani potrebbero esserci dei superstiti, trasportati con la massima urgenza in ospedale.

Secondo quanto riferisce il Times Of India, l'incidente è avvenuto pochi istanti dopo il decollo. Una colonna di fumo scuro si è alzata dal luogo dell'impatto, visibile a diversi chilometri di distanza. I servizi di emergenza, tra cui autopompe e diverse ambulanze, sono intervenuti tempestivamente sul posto ed avrebbero estratto delle persone ancora vive, seppur gravemente ferite.

L'aereo si è schiantato al suolo dopo il decollo fuori dal perimetro dell'aeroporto, secondo quanto dichiarato dall'autorità di regolamentazione dell'aviazione indiana. Da un video che circola sui social media che mostra il velivolo a bassissima quota sui tetti della città e poi una densa nube di fumo nero, "sembra che l'aereo si sia schiantato in una zona residenziale", aggiunge la BBC.

Al momento, non ci sono dati ufficiali sul numero delle vittime o sulla possibile causa dell'incidente: a bordo ci sarebbero stati 242 persone (230 passeggeri, 2 piloti e 10 membri dell'equipaggio di cabina). L'aereo era comandato del capitano Sumeet Sabharwal, con il primo ufficiale Clive Kundar. Vista la lunghezza della tratta da affrontare, il velivolo trasportava una grande quantità di carburante, circostanza che potrebbe aver aggravato l'incendio e rallentato sensibilmente le operazioni di soccorso a terra.

Air India e le autorità aeroportuali non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale e la Direzione generale dell'aviazione civile (DGCA) avvierà delle indagini per fare piena luce su quanto accaduto. La Forza nazionale di risposta ai disastri (NDRF) ha confermato che tre squadre (90 persone) sono state inviate sul posto per svolgere le operazioni di soccorso.

