Il video dell’aereo precipitato in India: lo schianto pochi minuti dopo il decollo, poi l’esplosione Prima il volo che decolla e perde quota, poi il boato e l’esplosione. In un video, ripreso da un testimone e diffuso in rete, si vede lo schianto dell’aereo avvenuto nella città di Ahmedabad, in India. Il velivolo, diretto all’aeroporto di Londra Gatwick, è precipitato cinque minuti dopo il decollo per cause ancora in fase di accertamento. A bordo c’erano 242 persone. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

169 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame del video dell'incidente aereo in India.

Sono impressionanti le immagini riprese da un testimone dell'incidente aereo avvenuto nella città di Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, nel nord-ovest dell'India.

Un volo passeggeri, il numero AI171 di Air India diretto all'aeroporto di Londra Gatwick, come riferisce la stessa compagnia aerea, si è schiantato cinque minuti dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad per cause ancora in fase di accertamento.

L'aereo, un Boeing 787-8 Dreamliner, trasportava 230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio, fa sapere ancora Air India, citata da India Today. Si temono vittime.

In un video diffuso sui social, che sembra sia stato girato con un cellulare dall'interno di un'abitazione nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto l'incidente, è stato ripreso il momento dello schianto. Si vede l'aereo in fase di decollo. Poi il volo inizia a perdere progressivamente quota.

Sparisce dietro i tetti dei palazzi e si sente un boato. Immediatamente una nuvola di fumo e fiamme si alza dal punto in cui il velivolo si è schiantato. La telecamera trema, poi il filmato si interrompe.

"Sembra che l'aereo si sia schiantato in una zona residenziale", si legge sulla Bbc. Un pezzo della carlinga ancora in fiamme è stato mostrato ben visibile dalle riprese delle tv locali, mentre si nota almeno un edificio annerito dal fuoco e macerie varie sul terreno, dove si aggirano abitanti locali e servizi di soccorso.

Il Ministro dell'Aviazione Civile, Kinjarapu RamMohanNaidu, si sta recando sul luogo dell'incidente precipitato.

Come già anticipato, le operazioni di salvataggio e gli accertamenti sulle cause sono ancora in corso, tuttavia gli esperti suggeriscono che il grande carico di carburante necessario per un volo intercontinentale potrebbe avere peggiorato l'incendio post-schianto, complicando gli sforzi dei soccorritori.