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News su migranti e sbarchi in Italia

Migranti, neonata di poche settimane muore di ipotermia dopo lo sbarco

Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola era arrivata sull’isola insieme alla mamma, a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza che ha soccorso 55 persone.
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A cura di Annalisa Cangemi
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credit: Sea Watch Italia
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News su migranti e sbarchi in Italia

Un viaggio su un barchino di metallo di 7 metri, costato dalle 400 alle 600 euro a persona, si è trasformato nell'ennesima tragedia nel Mediterraneo. Una neonata di pochi giorni ha perso la vita a Lampedusa, dopo una traversata in mare su un barchino. Il decesso della piccola è avvenuto subito dopo lo sbarco sull'isola al molo Favarolo, dove è arrivata insieme alla madre.

La vicenda

Questa mattina, poco prima dell'alba, intorno alle 4.30, al molo Favarolo sono sbarcate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso effettuato della motovedetta V1307 della Guardia di finanza, che le ha recuperate in mare. Fra loro c'erano anche sette donne e sei minori. I migranti che viaggiavano con madre e figlia hanno detto di essere salpati da Sfax-El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri.

La neonata una volta arrivata è subito apparsa in condizioni cliniche critiche, ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. La bambina però è deceduta durante il trasporto. Giunti al Poliambulatorio, i medici non ha potuto fare altro che constatare il decesso della piccola, che aveva poche settimane, forse poco più di un mese.

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La Procura apre un'inchiesta per la morte della neonata

Ora la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. È stata disposta l'ispezione cadaverica che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a mostrare segni di malessere. La donna ha, al momento, solo riferito che entrambe sono originarie della Costa d'Avorio. Dopo essere stata dimessa dal punto sanitario dell'isola è stata portata all'hotspot dove le verrà prestata assistenza psicologica. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

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