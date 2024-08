video suggerito

La nave Geo Barents a Salerno: a bordo 12 urgenze sanitarie, tra i 191 migranti 23 minori La nave dell’ONG Medici Senza Frontiere è arrivata questa mattina a Salerno; i migranti verrano accolti quasi tutti in Campania, 66 andranno nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nave Geo Barents (immagine di archivio)

La Geo Barents è attraccata stamattina nel porto di Salerno: a bordo ci sono 191 migranti, 23 dei quali sono minori non accompagnati, che la nave di Medici Senza Frontiere ha recuperato in mare nei giorni scorsi con 5 operazioni di salvataggio. A bordo sono stati registrati una ventina di casi di scabbia e alcuni dei migranti hanno riportato ustioni durante la traversata, presente anche una persona in sedia a rotelle; le urgenze sanitarie segnalate sono 12. Non è escluso che, come accaduto una ventina di volte in occasione di precedenti sbarchi, per la nave possa scattare il fermo amministrativo.

La nave è arrivata poco dopo le 7.30 di oggi, 26 agosto, al molo Manfredi, dove è stata allestita la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura di Salerno; presenti il prefetto Francesco Esposito e il questore Giancarlo Conticchio. Tra i 191 migranti ci sono quattro donne (una delle quali tra i 23 minori non accompagnati). Le emergenze sanitarie, ha spiegato il prefetto Esposito parlando coi giornalisti, sono di vario genere e si dovrà aspettare la conclusione dello screening saniario; verranno valutate dall'Usmaf e dall'Asl e si deciderà per l'eventuale ricovero in ospedale.

Per quanto riguarda la ripartizione nei centri di accoglienza, è stato chiarito che la maggior parte dei migranti resterà in Campania e 66 di loro verranno trasferiti nelle province del Lazio. I minori, ha continuato Esposito, verranno accompagnati in centri dedicati, dove verranno seguiti dal loro arrivo con un supporto anche di natura psicologica e, successivamente, con percorsi per favorire l'integrazione linguistica, scolastica e sociale.