Il video dell'elicottero precipitato nel fiume Hudson a New York: tra le vittime anche bambini Un video mostra l'elicottero precipitare nel fiume Hudson a New York nel pomeriggio di oggi 10 aprile. Sarebbero sei i morti: a bordo c'era una famiglia spagnola in vacanza.

A cura di Giorgia Venturini

Un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York: lo riporta Abc citando la polizia statunitense. Ad ora si sa che l'incidente è avvenuto all'altezza della West Side Highway e Spring Street. A bordo ci sarebbero state più persone tra adulti e bambini: si tratterebbe infatti di una famiglia spagnola in città per una vacanza.

Tutto è ancora da accertare. Stando alle prime informazioni i morti sarebbero sei: non è chiaro se ci sono sopravvissuti e l'identità delle vittime. Sul posto i soccorsi hanno cercato di estrarre il prima possibile dall'acqua le vittime. La polizia indaga per capire cosa sia successo nel dettaglio: l'elicottero potrebbe aver avuto un'elica rotta. Ora è stato aperto un fascicolo: sta indagando la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board.

Intanto da alcuni video pubblicati sui social si vede il velivolo prima sorvolare la città e poi precipitare. Chi ha assistito all'accaduto ha detto di aver sentito un forte boato poi il velivolo si è inabissato nel fiume Hudson. Per i soccorritori è stata una corsa contro il tempo.