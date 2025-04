video suggerito

Le ultime foto in elicottero della famiglia del Ceo di Siemens prima dello schianto nell’Hudson a New York Le ultime foto della famiglia di Agustin Escobar, Ceo di Siemens, ritraggono la sua figlioletta di 9 anni seduta al posto del copilota sull’aereo diretto a New York per una gita per festeggiare il suo compleanno. Con la bimba è morto anche Escobar, sua moglie e gli altri due figli di 4 e 10 anni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima foto la ritrae seduta sul sedile del pilota in attesa del decollo per il viaggio sopra lo skyline di New York in occasione del suo nono compleanno.La bimba era insieme al papà, Agustin Escobar, dirigente della Siemens, e alla madre Mece Camprubi Montal. Con loro sono morti anche i due fratellini della piccola festeggiata.

Il tour dello skyline newyorkese è durato purtroppo solo 16 minuti, quando l'aereo è precipitato nel fiume Hudson. Il tutto è avvenuto intorno alle 15 enon ha lasciato scampo ai passeggeri a bordo: i tre bimbi di 9, 10 e 4 anni sono morti sul colpo mentre il papà e la moglie sono deceduti qualche minuto dopo. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha confermato l'identità delle vittime, esprimendo il proprio cordoglio per quanto accaduto.

La bimba poco prima del decollo verso New York

La famiglia viaggiava da Barcellona ed era diretta negli Usa per un viaggio panoramico in elicottero e alcuni giorni di vacanza. Le cause della caduta dell'aereo nel fiume sono ancora da accertare: per chiarire cosa sia accaduto saranno necessarie verifiche su guasti meccanici e manovre. Da appurare anche i livelli del serbatoio al momento della caduta: secondo Michael Roth, proprietario della New York Helicopter che ha organizzato il tour, l'aereo stava esaurendo il carburante poco prima dello schianto.

L'aereo era di proprietà della New York Helicopter, compagnia di tour operator locale. Il velivolo è rimasto in volo per circa 16 minuti prima di cadere in acqua ripreso da centinaia di cellulari. Le operazioni di recupero sono andate avanti per tutta la notte, ma non sono stati subito individuati i corpi delle vittime.

"Sono costernato per il tragico incidente che ha coinvolto sei persone, di cui cinque membri di una famiglia residente a Barcellona" ha scritto su X Salvador Illa, presidente della Generalitat de Catalunya.

Agustin Escobar era entrato nel gruppo Siemens nel 1998 come responsabile delle vendite e della gestione dei progetti per i sistemi di automazione dell'alimentazione in Spagna. Negli anni aveva fatto carriera e nel 2010 si era trasferito a New York per seguire lo sviluppo del business internazionale in Nord America, per poi andare a vivere a Bogotá. Otto anni dopo aveva assunto la guida di Siemens Rail Automation SAU e Siemens Mobility SLU in Spagna, facendo così ritorno nel suo