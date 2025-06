Dall’elicottero piovono soldi, traffico in tilt e festa in strada, il video del funerale: “Ultimo segno d’amore” Scene da film a Detroit dove, durante un funerale decisamente originale, da un elicottero gettate migliaia di banconote in strada per celebrare il defunto. “Il suo desiderio era quello di dimostrare il suo amore alla comunità un’ultima volta” hanno dichiarato i parenti del 58enne scomparso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

619 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico bloccato, festa in strada e persone a caccia di banconote gettate da un elicottero che sorvolava la zona. Potrebbero essere le scene di un film ma è quanto è realmente accaduto nei giorni scorsi a Detroit, in Usa, durante un funerale decisamente originale. Protagonisti della trovata i parenti di Darrell "Plant" Thomas, un residente della città del Michigan morto la settimana scorsa a 58 anni.

“È stato un ultimo segno d'amore per il suo quartiere e la sua città” hanno spiegato i figli dell’uomo che hanno organizzato una vera e propria festa di quartiere con auto d'epoca e banda musicale per dare l’ultimo saluto al 58enne. A loro dire sarebbe stata una scelta dello stesso defunto che nelle ultime volontà ha chiesto esequie particolari come carro funebre trainato da una moto e regali ai residenti per essere ricordato da tutti.

“Il suo desiderio era quello di dimostrare il suo amore alla comunità un'ultima volta e la missione è stata compiuta” ha dichiarato una parente. Come si vede dai video, un elicottero affittato per l’occasione è rimasto sospeso in aria per qualche minuto a pochi metri di altezza, nei pressi di Gratiot Ave e Conner Street, e ha fatto piovere letteralmente soldi dall’alto.

Migliaia di banconote si sono sparse a terra in strada dove persone a piedi, in auto e persino dai negozi vicini si sono riversate per assistere allo spettacolo e approfittare dell'occasione. La polizia ha dovuto chiudere parte della strada per 30 minuti. "Detroit, forse non sapete chi era mio padre, ma era un padre fantastico, generoso. Per la sua comunità era una leggenda, ha benedetto tutti e quella è stata la sua ultima benedizione per tutti. Tutto qui" ha dichiarato il figlio.

La consegna del denaro, circa 5mila dollari in tutto, è stata accompagnata da una grande festa di quartiere in onore di Darrell Thomas, morto dopo una lunga malattia. Oltre a essere proprietario di una concessionaria, il 58enne era anche un pilota automobilistico e noto per la sua passione dei motori.