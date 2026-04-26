Il video di una giostra del luna park che precipita dopo la rottura di un cavo: 6 feriti a Siviglia, in Spagna

L’incidente, immortalato in un video, è avvenuto alla Steel Max, una sorta di fionda, in un’area del parco divertimenti chiamata “Calle del Infierno” di Siviglia. Due bambini si trovavano all’interno della capsula che, dopo la rottura del cavo, ha urtato ad alta velocità un palo laterale. Ferite anche altre quattro persone a terra.

Paura giovedì sera a Siviglia, in Spagna, dove a causa della rottura di un cavo in un'attrazione di un luna park quattro persone – tra le quali due bambini – sono rimaste ferite: l'incidente è avvenuto alla Steel Max, una sorta di fionda, in un'area del parco divertimenti chiamata "Calle del Infierno". Due bambini si trovavano all'interno della capsula che, dopo la rottura del cavo, ha urtato ad alta velocità un palo laterale, rimanendo poi sospesa a diversi metri d'altezza.

Un portavoce di un centro di coordinamento per le emergenze ha confermato che "i vigili del fuoco hanno isolato l'attrazione Steel Max dopo un incidente avvenuto durante il suo funzionamento alle 20:20" di giovedì 23 aprile. Oltre ai due bambini che si trovavano all'interno della capsula, trasportati al pronto soccorso, altre quattro persone sono rimaste ferite all'esterno e sono state medicate sul posto. Fortunatamente nessun ferito ha riportato lesioni gravi, ma soprattutto un grande spavento. Dopo i soccorsi, l'area è stata messa in sicurezza con l'aiuto degli operatori della Protezione Civile: sull'incidente è stata aperta un'indagine da parte della polizia.

Steel Max, l'attrazione del parco divertimenti sulla quale si è verificato l'incidente, lancia una capsula biposto a oltre 90 metri di altezza a velocità fino a 160 chilometri orari utilizzando un sistema di propulsione a molla e cavi elastici. I passeggeri sperimentano un'accelerazione molto intensa, forze fino a 5G, assenza temporanea di gravità e una spettacolare salita verticale ad alta velocità seguita da una serie di rimbalzi. Finora l'attrazione non aveva avuto problemi ed era considerata assolutamente sicura, anche se molto adrenalinica.