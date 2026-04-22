Il torero Morante de la Puebla ferito durante una corrida: il toro gli perfora il retto con un’incornata

Brutto incidente per Morante de la Puebla, uno dei matador più noti in Spagna, alla Real Maestranza di Siviglia durante la Feria di aprile. La grave ferita al retto, profonda circa 10 centimetri, è stata operata d’urgenza: ricoverato in terapia intensiva, è in condizioni serie ma stabili.

L’incidente occorso al matador

Morante de la Puebla, uno dei toreri più noti e rappresentativi della Spagna contemporanea, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato incornato da un toro durante una corrida alla Real Maestranza di Siviglia. L’incidente è avvenuto il 20 aprile nel corso della corrida del Lunedì di Alumbrado, una delle date più importanti della Feria di aprile, mentre il matador cercava di controllare l’animale con il mantello. In quell’azione ha perso l’equilibrio ed è stato colpito da una violenta cornata nella parte posteriore del corpo.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente all’interno della plaza, portando de la Puebla nell’infermeria per le prime cure d’urgenza. Da lì è stato disposto il trasferimento all’ospedale Viamed di Siviglia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato. Il quadro clinico, fin dai primi accertamenti, è apparso complesso.

Come riportato da El Mundo, la ferita è risultata profonda circa 10 centimetri e ha interessato la zona del gluteo sinistro, con perforazione del retto e lesioni allo sfintere. Si tratta di un trauma particolarmente delicato non solo per l’estensione, ma soprattutto per la zona anatomica coinvolta, che comporta rischi elevati di complicazioni.

L’operazione è stata eseguita dal dottor Octavio Mulet, che ha proceduto alla ricostruzione della parete rettale e dell’apparato sfinterico, oltre al posizionamento di drenaggi per evitare infezioni e facilitare il decorso post-operatorio.

L’incidente occorso al matador

Nelle ore successive al ricovero, lo stesso torero ha provato a raccontare quanto accaduto: “È stato il dolore più forte della mia vita… è stato l’incidente peggiore”, ha detto ai media iberici. A El Mundo ha aggiunto: “È stata la cornata più dolorosa che abbia mai ricevuto. L’ho sentita, ho avuto paura di sanguinare molto”.

In un video pubblicato sulla sua pagina Instagram ha poi ammesso di aver "passato una brutta notte, ho dormito pochissimo, ma a dire il vero non ho sentito molto dolore. Dovrò rimanere così per qualche giorno, senza mangiare, e spero di farcela con un po' di pazienza", ha detto de la Puebla, visibilmente provato, dal letto di ospedale dove si trova ricoverato.