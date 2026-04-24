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Crans-Montana, la Svizzera chiede il conto all’Italia: “Vogliamo 100mila franchi per le cure mediche ai feriti”

La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. L’ambasciatore rifiuta, invocando la reciprocità: “Ci siamo fatti carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguarda di Milano”.
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A cura di Biagio Chiariello
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La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di circa 100 mila franchi (pari a 108 mila euro) per le spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion in seguito al ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale “Constellation”, a Crans-Montana.

La richiesta è emersa dopo un incontro tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard, che ha spiegato di non avere margini normativi per farsi carico dei costi.

La posizione italiana, però, resta contraria al pagamento. Cornado ha richiamato il principio di reciprocità, sottolineando che “l’Italia si è fatta carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguarda di Milano e la protezione civile della Valle d’Aosta ha partecipato ai soccorsi con un proprio elicottero nelle prime ore della tragedia: c’è un principio di reciprocità che va rispettato”.

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Già nei giorni scorsi alcune famiglie hanno ricevuto fatture dall’ospedale di Sion, anche per cifre molto elevate: tra queste il conto da circa 75 mila euro per il ricovero in terapia intensiva del 16enne Manfredi Marcucci e quello da “decine di migliaia di franchi” per Eleonora Palmieri. Documenti poi indicati come comunicazioni informative, senza obbligo di pagamento. "Un errore" lo ha definito lo stesso Cornado.

Intanto prosegue il recupero dei feriti del rogo. Tra loro Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, rimasta intrappolata nell’incendio e oggi in cura all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo il trasferimento dal Centro grandi ustionati. “I medici stanno facendo un ottimo lavoro e le sue condizioni sono notevolmente migliorate”, ha raccontato il padre Lorenzo a Fanpage.it.

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