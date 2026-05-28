Esteri
Video thumbnail

Kenya, incendio nel collegio mentre tutti dormono. Studentesse si lanciano dalle finestre: 16 ragazze morte

Sedici studentesse sono morte e altre 74 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un collegio femminile a 120 km da Nairobi, in Kenya. Le fiamme hanno avvolto il dormitorio mentre le ragazze dormivano. Le cause sono ancora sconosciute. Il comandante di polizia: “Una situazione triste e sconvolgente”.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
Avatar autore
A cura di Biagio Chiariello
Le fiamme dell’incendio nel dormitorio in Kenya
Le fiamme dell’incendio nel dormitorio in Kenya

Sedici studentesse hanno perso la vita e altre 74 sono rimaste ferite in un violento incendio scoppiato nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio nella Utumishi Girls School, un collegio femminile situato a Gilgil, circa 120 chilometri a ovest di Nairobi, capitale del Kenya.

Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno all’1:00 ora locale (la mezzanotte italiana) nel dormitorio che ospita oltre 220 ragazze, mentre la maggior parte delle studentesse dormiva. Il rogo ha rapidamente avvolto la struttura residenziale, costringendo molte a fuggire in preda al panico. Alcuni testimoni riferiscono che diverse studentesse si sono lanciate dalle finestre dei piani superiori, riportando fratture e altri traumi.

Il comandante di polizia Masoud Mwinyi ha definito la vicenda "una situazione triste e sconvolgente". Le autorità hanno isolato l’area della scuola, permettendo l’accesso solo ai familiari. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso per accertare che non vi siano altri dispersi.

Leggi anche
Incendio in un dormitorio in Kenya: 16 studentesse morte e 74 ferite

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa del Kenya per prestare assistenza alle vittime e ai familiari.

Ora si stanno cercando di capire le causa dell’incendio.

Wambui Nderitu, arrivata sul posto per cercare la nipote, ha raccontato la confusione e la paura che regnavano fuori dal collegio: "Ci hanno fatto mettere in fila. Eravamo tutti terrorizzati perché sapevamo che c’erano morti e feriti ricoverati in ospedale". La donna, riporta la BBC, ha poi trovato la nipote sopravvissuta, ma con una gamba fratturata: "Alcune ragazze dei piani alti hanno dovuto saltare per salvarsi. È per questo che molti sono rimasti feriti".

Gli incendi mortali nei collegi del Kenya rappresentano purtroppo una piaga ricorrente. Le cause più frequenti sono il sovraffollamento dei dormitori e le carenze nelle misure di sicurezza antincendio. Episodi simili si sono verificati più volte negli ultimi anni, alimentando critiche ricorrenti verso le condizioni di molte strutture scolastiche residenziali del Paese africano.

Immagine
ROLAND
Garros
Sinner crolla fisicamente e va fuori a Parigi: "Oggi mi sono svegliato e stavo male, stordito"
Clamoroso Sinner, è già fuori dal Roland Garros: "Devo vomitare". Cosa è successo a Jannik
Cerundolo a disagio con Sinner al Roland Garros: non esulta dopo la vittoria, poi parla schietto
Sinner collocato alle 12 nella canicola: eppure c'è chi dice che gli organizzatori lo avevano favorito
Courier accusa il Roland Garros di aver favorito Sinner: "Cambiano le regole per lui. È assurdo"
Jasmine Paolini si blocca tra le lacrime, deve lasciare la conferenza a Parigi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views