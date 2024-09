video suggerito

Incendio nel dormitorio di una scuola in Kenya, almeno 17 studenti morti: "Corpi irriconoscibili" Un incendio è divampato nella notte nel dormitorio di una scuola a Kieni, in Kenya. Il bilancio ancora provvisorio è di 17 morti e 14 feriti. Indagini in corso: ancora non sono chiare le cause del rogo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da X.

Tragedia in Kenya, dove almeno 17 bambini soni morti e altri 14 sono feriti gravemente a seguito di un incendio divampato in uno dei dormitori di una scuola, la Hillside Endarasha Academy di Kieni. Ma secondo le forze dell'ordine, che si trovano sul posto, il bilancio potrebbe aumentare.

Il rogo è scoppiato intorno a mezzanotte, ha dichiarato la polizia, e le fiamme hanno subito avvolto una sezione dove dormivano i bambini. La polizia non ha fatto commenti sull'età delle vittime. "I corpi recuperati sulla scena erano irriconoscibili", ha detto il portavoce Resila Onyango. Tra i feriti, alcuni presentano gravi ustioni. "È probabile che vengano recuperati altri corpi una volta che la situazione tornerà sotto controllo", ha affermato la fonte. La causa dell'incendio è al momento sconosciuta, ma è stata avviata un'indagine.

La Croce Rossa locale ha fatto sapere di aver messo a disposizione servizi di supporto psicosociale per gli alunni, gli insegnanti e le famiglie colpite dal dramma e di aver allestito uno sportello di tracciamento presso la scuola.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in Kenya. Alcuni incendi sono stati appiccati dagli studenti durante le proteste per il carico di lavoro o le condizioni di vita. Nel 2017, 10 giovani delle scuole superiori sono morti tra le fiamme in una scuola nella capitale, Nairobi, la Moi Girls High School, mentre più di 20 anni fa almeno 67 ragazzi sono deceduti nella contea di Machakos, a sud-est di Nairobi, nel più mortale incendio doloso scolastico nella storia del Paese.

In aggiornamento.