Dieci operai e soccorritori morti mentre tentano di spegnere un incendio boschivo in Turchia

Almeno 10 tra operatori forestali e volontari AKUT sono morti in un incendio a Eskisehir, Turchia. Intrappolati dal fuoco per un improvviso cambio del vento. Altri 14 sono feriti. Erdogan e le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio.

Una tragedia si è consumata nella provincia centrale turca di Eskisehir, dove almeno dieci persone hanno perso la vita nel tentativo di domare un vasto incendio boschivo scoppiato martedì mattina nel distretto di Seyitgazi.

Secondo quanto comunicato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, Ibrahim Yumakli, il repentino cambiamento della direzione del vento ha colto di sorpresa una squadra composta da 24 operai forestali e volontari del soccorso, che sono rimasti intrappolati dalle fiamme. Dieci di loro – cinque forestali e cinque volontari appartenenti all’organizzazione di soccorso AKUT – sono morti, altri 14 sono stati ricoverati in ospedale con ferite di varia gravità.

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature che in questi giorni hanno superato i 40°C in diverse regioni del Paese, si sono rapidamente propagate anche alle zone circostanti, rendendo difficili le operazioni di contenimento. L’incendio di Eskisehir è solo uno dei tanti fronti attivi: roghi violenti si registrano attualmente anche nelle province di Sakarya, Bilecik, İzmir, Karabuk e Manisa.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato su X: "Prego affinché Dio accolga nella Sua misericordia i nostri fratelli e sorelle che hanno dato la vita per proteggere le nostre foreste. Alla nazione e alle famiglie delle vittime va il mio più sentito cordoglio".

Profondo dolore anche da parte delle autorità locali. Nebi Hatipoglu, parlamentare della circoscrizione colpita, ha definito le vittime "eroi martiri" e ha dichiarato che la comunità è "devastata da questa immane perdita".

Gli incendi di questa estate, tra i più gravi degli ultimi anni, hanno già costretto decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. In prima linea nei soccorsi c’è l’AKUT, storica organizzazione non governativa turca specializzata nella ricerca e nel soccorso in caso di disastri naturali. Le operazioni di spegnimento e soccorso proseguono senza sosta, ma le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente.