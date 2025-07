Aereo militare si schianta su una scuola e diventa una palla di fuoco: studenti in fuga, disastro in Bangladesh

Tragedia in Bangladesh dove un aereo da addestramento dell'Aeronautica Militare si è schiantato su un campus scolastico nel nord di Dhaka, e poi ha preso fuoco, uccidendo almeno una persona e ferendone almeno altre 13, secondo quanto riportato dall'esercito e da un funzionario dei vigili del fuoco. È successo oggi intorno alle 13:06 ora locale. Il jet è finito sulla Milestone School and College, nel quartiere di Uttara, dove erano presenti dei bambini. Alcuni video, finiti sui social, mostrano fiamme e fumo alzarsi dal luogo dell'incidente, mentre in altre immagini si vedono decine di studenti in fuga dal luogo dell'incidente in preda al panico.

Second Jamuna TV, almeno 13 persone, tra cui studenti, sono rimaste ferite. Ma mancano conferme. L'ufficio relazioni pubbliche dell'esercito del Bangladesh ha confermato in un breve comunicato che l'aereo F-7 BGI apparteneva all'Aeronautica Militare.

In un post sulla sua pagina Facebook, l'istituto scolastico ha esortato le persone che desiderano donare il sangue a recarsi negli ospedali più vicini, affermando che ce n'è molto bisogno. Al momento circa una cinquantina di persone, tra adulti e minori, sono stati ricoverati per ustioni. Ha inoltre invitato le persone a tenersi lontane dal luogo dell'incidente mentre sono in corso le operazioni di soccorso. Un portavoce della scuola ha spiegato che "l'aereo è caduto sul cancello che si trova intorno alla struttura e si è schiantato nelle vicinanze. Una classe era a lezione dove si è verificato l'incidente", ha dichiarato a The Times of India.

In aggiornamento.