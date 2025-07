Tony Effe bestemmia sul palco e se la prende con i tecnici: il video diventa virale ma è del 2023

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Un video diventato virale nelle ultime ore ritrae Tony Effe mentre si scaglia contro i tecnici del suono durante un live, con toni decisamente sopra le righe. "Oh mi dovete alzare questo ca**o di microfono. Non so se parlo italiano o calabrese, non lo so. Microfono su, up, volume su, Dio c**e", urla il rapper romano, visibilmente innervosito per un problema tecnico. La clip ha fatto rapidamente il giro di TikTok, Instagram e X, scatenando l’indignazione di chi si aspettava maggiore rispetto nei confronti di chi lavora dietro le quinte degli show live.

La pagina SanremoTune, che ha contribuito a rilanciare il filmato, ha commentato duramente: “Tra bestemmie, insulti e umiliazioni verso i tecnici, quello che doveva essere un live si trasforma in uno show di maleducazione”. E tra chi ironizza (“Forse il microfono lo abbassano per farci un favore”) e chi punta il dito contro l’atteggiamento del trapper (“Senza i tecnici non potrebbe nemmeno salire sul palco”), l'ennesima polemica che lo riguarda è servita.

Ma il video è vecchio, risale al 2023

Quello che molti non sanno è che il video in questione non è affatto recente. Le immagini risalgono ad agosto 2023, durante il Trento Love Fest. All’epoca, l’episodio passò praticamente inosservato, fatta eccezione per un commento del quotidiano Il Dolomiti che, con evidente sarcasmo, scrisse: “In fondo una bestemmia da questo personaggio ce la si poteva pure aspettare”. A distanza di quasi un anno, la clip è tornata a circolare e stavolta ha attirato maggiore attenzione, anche per via della crescente popolarità di Tony Effe, spinta dalla sua storia con Giulia De Lellis, che tra qualche mese darà alla luce Priscilla, la loro prima figlia.

Il precedente: quando Tony Effe "costrinse" Side a scusarsi

La diffusione del video ha fatto riemergere un altro episodio, decisamente curioso. Solo pochi mesi fa, durante un live condiviso con Side, era stato proprio Tony Effe a rimproverare pubblicamente il collega dopo una bestemmia pronunciata sul palco. “No, chiedi scusa a Dio davanti a tutti. Non si bestemmia!”, aveva detto, con un tono che molti hanno letto come ironico. Side si era immediatamente scusato con il pubblico, e Tony, con fare teatrale, aveva rincarato la dose: “Scusa Dio, perdonaci per tutte le nostre azioni”.