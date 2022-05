Usa, sparatoria in scuola elementare del Texas: almeno 15 morti, di cui 14 studenti e un insegnante Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary School di Uvalde in Texas. Almeno 15 morti, di cui 14 studenti e un insegnante. L’omicida, un ragazzo di 18 anni, è deceduto.

A cura di Chiara Ammendola

Una sparatoria è avvenuta all'interno di una scuola elementare del Texas, negli Usa, dove un uomo armato ha fatto irruzione nella struttura dopo aver iniziato a fare fuoco al suo esterno. Ci sono almeno 15 morti, di cui 14 studenti e un insegnante. Ad aprire il fuoco nella scuola elementare del Texas è stato un ragazzo di 18 anni. Lo riportano i media americani, secondo i quali il ragazzo è morto. L'aggressore, che inizialmente era stato annunciato essere in custodia della polizia, si chiamava Salvador Romas.

L'allarme è scattato intorno alle 13 di oggi ora locale quando la direzione scolastica della Robb Elementary School ha segnalato la sparatoria in corso alla polizia. Il governatore del Texas Greg Abbott, come riporta Nbc, ha confermato che sono 15 le vittime della sparatoria. Il sospetto, che avrebbe potuto avere una pistola e un fucile, è stato ferito a morte dalla risposta delle forze dell'ordine, ha detto. L'ospedale della zona ha fatto sapere che numerosi studenti sono stati ricoverati per le ferite riportate mentre altri sono stati portati alla Uvalde High School per incontrare i genitori.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto ma stando alle informazioni riportate finora dalla stampa locale, sembra che l'uomo abbia iniziato a sparare all'esterno della scuola contro alcuni agenti ma non è chiaro se abbia trovato riparo all'interno dell'edificio scolastico o se vi sia entrato per ferire di proposito gli studenti che in quel momento erano alle prese con le lezioni.

L'Uvalde Memorial Hospital ha fatto sapere in un post Facebook che "diversi studenti sono stati medicati al pronto soccorso" e ha chiesto che i parenti stretti degli studenti feriti di raggiungere il nosocomio. Il sindaco di Uvalde, Don McLaughlin, ha confermato a Fox News che i colpi sono stati esplosi all'esterno della scuola dall'assalitore che poi si è barricato al suo interno. La scuola elementare Uvalde, che conta 600 studenti iscritti, si trova a 60 miglia a est del confine messicano e a 80 miglia a ovest di San Antonio. Il distretto ha affermato che il centro civico della città sarà utilizzato come centro di riunificazione e che i genitori potranno ritirare i propri figli lì una volta che tutti saranno presi in considerazione.