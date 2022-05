Chi è Salvador Ramos, il 18enne che ha ucciso 14 bambini e una maestra in una scuola in Texas Salvador Ramos, il ragazzo che ha ucciso 14 bambini e una maestra in una scuola in Texas, è morto. Il 18enne era uno studente della Uvalde High School.

Il ragazzo che ha ucciso quattordici bambini e una maestra alla Robb Elementary School di Uvalde è uno studente 18enne della Uvalde High School. Secondo quanto dichiarato dal governatore del Texas Greg Abbott, il nome del killer – anche lui deceduto – è Salvador Ramos. "Ha sparato e ucciso in modo orribile e incomprensibile quattordici studenti e un insegnante", le parole di Abbott in conferenza stampa. Secondo quanto dichiarato dal governatore, Salvador Ramos avrebbe sparato anche a sua nonna prima di dirigersi verso la scuola. Ha parcheggiato la macchina nel piazzale dell'istituto e si è diretto verso l'ingresso con una pistola, forse anche con un fucile spiega sempre Abbott.

Sono numerosi i bambini feriti ricoverati in ospedale, la maggior parte dei quali a quello di Uvalde. Alcuni sono stati trasferiti a San Antonio per le cure, mentre una donna di 66 anni verserebbe in condizioni critiche. Cosa abbia spinto Salvador Ramos ad agire in questo modo, non è ancora chiaro. Secondo Abc News, la strage sarebbe avvenuta fuori la scuola, mentre dentro gli insegnanti avrebbero barricato le porte. "Quando i genitori accompagnano i loro figli a scuola, pensano che li prenderanno in braccio alla fine della giornata scolastica. Ci sono famiglie che sono in lutto in questo momento", ha detto Abbott. "Lo stato del Texas è in lutto con loro per il fatto che questi genitori non saranno più in grado di prendere in braccio i loro figli".

Salvador Ramos morto dopo la strage nella scuola

Inizialmente si era diffusa la notizia che il ragazzo fosse stato preso in custodia dalle forze dell'ordine, dichiarazione poi smentita nei minuti immediatamente successivi, quando è stata annunciata la morte di Salvador Ramos. Il ragazzo, che viveva a Uvalde, frequentava le superiori nello stesso plesso delle elementari in cui ha compiuto la strage. Il ragazzo, ha dichiarato il capo sicurezza della scuola, ha agito da solo e non ha ricevuto nessun aiuto.